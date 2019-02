Digital Realty annonce un prix de 225 millions d'euros pour des obligations vertes supplémentaires





SAN FRANCISCO, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Digital Realty (NYSE : DLR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de data centers, de colocalisation et d'interconnexion, a annoncé aujourd'hui que Digital Euro Finco, LLC, une filiale financière indirecte en propriété exclusive de la société d'exploitation de la société, Digital Realty Trust, L.P., a émis 225 millions ? supplémentaires en billets garantis 2,500 % libellés en euros échéant en 2026. Les billets en euros constitueront des obligations de premier rang non garanties de Digital Euro Finco, LLC et seront entièrement et inconditionnellement garantis par Digital Realty et la société d'exploitation. Les billets en euros seront émis en tant que billets supplémentaires aux termes de l'acte de fiducie daté du 16 janvier 2019 aux termes duquel Digital Realty a précédemment émis 850 000 000 ? de billets garantis à 2,500 % échéant en 2026. Les billets en euros seront traités comme une seule série avec les billets garantis à 2,500 % échéant en 2026 précédemment émis aux termes de cet acte de fiducie. L'intérêt sur les billets en euros sera payable annuellement à terme échu au taux de 2,500 % par année à compter du 16 janvier 2019 inclus, et les billets en euros viendront à échéance le 16 janvier 2026. La clôture de l'opération de placement devrait avoir lieu le 6 mars 2019, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Digital Realty a l'intention d'affecter un montant équivalant au produit net provenant des billets en euros au financement ou au refinancement, en totalité ou en partie, de certains projets de constructions écologiques, d'efficacité énergétique et des ressources, et d'énergie renouvelable, y compris le développement et le redéveloppement de tels projets. Dans l'attente de l'affectation d'un montant équivalant au produit net des billets en euros aux projets verts éligibles, la totalité ou une partie d'un montant équivalant au produit net pourrait être utilisée pour le remboursement des emprunts en cours dans le cadre des facilités de crédit mondiales de Digital Realty Trust, L.P., l'acquisition d'autres biens ou entreprises, le financement d'opportunités de développement, et pour le financement du fonds de roulement ou d'autres objectifs généraux de l'entreprise, notamment le remboursement éventuel d'autres dettes, ou le rachat, le remboursement ou l'amortissement anticipé de la dette ou d'actions privilégiées, ou une combinaison des éléments précédents.

Les billets en euros ne sont vendus qu'en dehors des États-Unis par application de la Regulation S en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, ou la «?loi Securities Act?». Les billets en euros n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines (au sens de la Regulation S en vertu de la loi Securities Act) en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets en euros, ni une offre, une sollicitation ou une vente des billets en euros dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des attentes, des prévisions et des hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels, y compris des déclarations relatives au calendrier et à la réalisation de l'opération de placement des billets en euros et à l'utilisation prévue du produit net. La société ne peut garantir qu'elle sera en mesure de réaliser l'opération de placement aux conditions prévues ou qu'elle sera en mesure de le faire. Pour une liste et une description plus détaillées de ces risques et incertitudes, veuillez consulter les rapports et autres documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et notamment le rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Digital Realty décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de futurs événements ou autrement.

Déclaration Reg S

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres («?titres?») de Digital Realty Trust, Inc. ou de ses filiales. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act, ni auprès d'une commission des valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts, vendus, revendus, transférés, livrés ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à l'intérieur des États-Unis, sauf aux termes d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement de la loi Securities Act et en conformité avec les lois sur les titres applicables de tout État ou de toute autre juridiction des États-Unis. Toute opération de placement de titres sera effectuée conformément à la Regulation S en vertu de la loi Securities Act.

Avis aux investisseurs individuels de l'EEE

Les billets en euros ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition d'un investisseur individuel et, à compter de cette date, ne devraient pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition d'un investisseur individuel dans l'Espace économique européen (l'«?EEE?»). À ces fins, un investisseur individuel est une personne qui répond à l'un ou plusieurs des points suivants : (i) est un client de détail tel que défini au point (11) de l'article 4(1) de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, la «?MiFID II?»)?; ou (ii) est un client au sens de la directive 2002/92/CE (telle que modifiée, la «?DIA?»), lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel au sens du point 10 de l'article 4(1) de la MiFID II. Aussi, aucun document d'information clé exigé par le règlement (UE) no 1286/2014 (tel que modifié, le «?règlement PRIIPs?») pour offrir ou vendre des billets en euros ou les mettre autrement à la disposition d'investisseurs individuels dans l'EEE n'a été préparé et par conséquent, offrir ou vendre les billets en euros ou les rendre autrement accessibles à un investisseur individuel dans l'EEE pourrait être illégal en vertu du règlement PRIIPs.

