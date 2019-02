Les prix JUNO, de retour à Saskatoon en 2020





SASKATOON, le 28 févr. 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui le retour des prix JUNO en Saskatchewan en 2020. Saskatoon, que l'on surnomme affectueusement « le Paris des Prairies », sera de nouveau l'hôte de l'événement musical le plus important du pays. La ville accueillera également toutes les festivités de la Semaine des JUNO, qui commencera le 9 mars pour se terminer en grande pompe avec la 49e édition annuelle des prix JUNO diffusée en direct du SaskTel Centre sur CBC le dimanche 15 mars 2020.

« La scène musicale et culturelle de la Saskatchewan est de toute évidence en plein essor et très diversifiée », affirme Allan Reid, président et directeur général, CARAS/Les prix JUNO et MusiCompte. « Après plus d'une décennie, nous sommes vraiment heureux de ramener la Semaine des JUNO à Saskatoon, une ville résolument engagée à soutenir les arts et qui s'est révélée exceptionnelle dans son rôle d'hôte par le passé. »

« Les prix JUNO 2020 mettront en lumière l'hospitalité de la Saskatchewan et la mine d'artistes de talent locaux », souligne Scott Moe, premier ministre de la province. « Nous sommes impatients d'accueillir les artistes et les fans qui se rassembleront pour célébrer la musique dans notre province. »

« C'est extraordinaire de pouvoir accueillir encore une fois les prix JUNO, l'événement le plus important de la scène musicale canadienne dans notre ville. Saskatoon est l'une des capitales culturelles de notre pays et les événements entourant les prix JUNO seront l'occasion idéale de faire valoir le pouvoir de cette scène auprès du reste du Canada en 2020. », affirme Charlie Clark, maire de Saskatoon.

« Nous sommes très fiers d'avoir remporté la course aux prix JUNO 2020 », souligne Scott Ford, président du comité d'accueil des prix JUNO 2020. « Le fait de pouvoir braquer de nouveau les projecteurs sur le talent, l'enthousiasme et le soutien de la collectivité et les installations exceptionnelles de cette ville qui connaît une croissance phénoménale est un réel privilège. ».

Destination culturelle de premier plan au Canada, Saskatoon, avec son énergie palpable et sa scène culturelle vibrante, est l'une des villes les plus jeunes du pays.

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE L'academie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 11:12 et diffusé par :