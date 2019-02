Le gouvernement du Canada a créé plus de 70 000 emplois de qualité pour les jeunes Canadiens grâce à Emplois d'été Canada 2018





Les possibilités d'emploi de 2019 seront affichées dans le Guichet-Emplois plus tard au printemps

OTTAWA, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que plus de 70 033 emplois d'été de qualité ont été créés pour les jeunes en 2018. L'engagement pris envers les jeunes Canadiens, à savoir doubler le nombre de possibilités offertes aux jeunes, a donc été respecté.

Le programme Emplois d'été Canada (EEC) crée des possibilités d'emploi d'été et fournit une précieuse expérience de travail pour les jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans. Les emplois d'été sont un moyen exceptionnel d'acquérir des compétences et une expérience précieuses qui les aident à enrichir leur curriculum vitae tout en recevant un salaire équitable.

Pour l'édition 2019, les employeurs ont été invités à présenter des demandes entre le 17 décembre 2018 et le 3 février 2019. Pour continuer d'appuyer les jeunes, plusieurs changements ont été apportés à Emplois d'été Canada 2019 afin de faciliter encore plus l'accès des jeunes à des emplois de bonne qualité :

Moins d'obstacles à l'obtention d'un emploi de qualité : Les critères d'admissibilité ont été élargis pour que le programme s'adresse à tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui ont légalement le droit de travailler au Canada , et non pas seulement aux étudiants.

Les critères d'admissibilité ont été élargis pour que le programme s'adresse à tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui ont légalement le droit de travailler au , et non pas seulement aux étudiants. Critères d'admissibilité élargis : En réponse aux commentaires des employeurs et des organisations, les critères d'admissibilité ont été modifiés pour préciser ce qui est admissible au financement et ce qui ne l'est pas.

En réponse aux commentaires des employeurs et des organisations, les critères d'admissibilité ont été modifiés pour préciser ce qui est admissible au financement et ce qui ne l'est pas. Meilleur jumelage d'emplois : Ce printemps, tous les postes seront affichés sur guichetemplois.gc.ca et dans l'application mobile pour aider à jumeler les jeunes avec des employeurs et des emplois de bonne qualité.

La prospérité du Canada repose de plus en plus sur la réussite des jeunes Canadiens. Si on les appuie afin qu'ils obtiennent de bons emplois d'été, les jeunes Canadiens pourront acquérir des compétences précieuses et l'expérience de travail requises pour démarrer une carrière florissante, tout en participant au développement de notre main-d'oeuvre.

« Les jeunes Canadiens ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont les leaders d'aujourd'hui. C'est pourquoi notre gouvernement s'efforce de faire en sorte qu'ils acquièrent les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir. Emplois d'été Canada est un programme important qui permet d'offrir aux jeunes des occasions d'acquérir une expérience de travail rémunérée et enrichissante et pour les aider à avoir une chance juste de réussir. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Le budget de 2018 prévoyait 448,5 millions de dollars supplémentaires répartis sur cinq ans à compter de 2018-2019 pour la Stratégie emploi jeunesse. Ce financement inclut un appuie à l'augmentation continue du nombre d'emplois financés dans le cadre du programme Emplois d'été Canada en 2019-2020.

en 2019-2020. Ce financement accru prévu dans le budget de 2018 reconnaît également l'importance des emplois de qualité pour les jeunes pour la prospérité future du Canada . Il fournit des ressources qui permettront de moderniser la Stratégie emploi jeunesse à partir des commentaires du Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes.

. Il fournit des ressources qui permettront de moderniser la Stratégie emploi jeunesse à partir des commentaires du Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes. Cela s'ajoute aux investissements des budgets de 2016 et de 2017, qui ont permis d'investir 395,5 millions de dollars sur trois ans dans la Stratégie emploi jeunesse. Ces investissements :

aident plus de 33 000 jeunes en situation vulnérable à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver du travail ou reprendre leurs études;



créent 15 000 nouveaux emplois verts pour les jeunes Canadiens;



offrent plus de 1 600 nouvelles occasions d'emplois pour les jeunes dans le secteur du patrimoine.

Le budget de 2016 a aussi doublé le financement de base de 107,5 millions de dollars du programme Emplois d'été Canada afin de doubler le nombre d'emplois créés depuis 2015.

afin de doubler le nombre d'emplois créés depuis 2015. La qualité des emplois offerts aux jeunes est importante pour la prospérité du Canada . C'est pourquoi le budget de 2018 prévoyait une période de financement sur cinq ans pour la Stratégie emploi jeunesse afin d'en assurer la modernisation en fonction des commentaires formulés par le Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes.

. C'est pourquoi le budget de 2018 prévoyait une période de financement sur cinq ans pour la Stratégie emploi jeunesse afin d'en assurer la modernisation en fonction des commentaires formulés par le Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes. La prospérité future du Canada dépend de la capacité des jeunes de poursuivre des études et d'acquérir de l'expérience professionnelle, autant d'atouts pour réussir. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse afin d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour décrocher et conserver un bon emploi.

