Aeromexico signe un contrat avec PASSUR Aerospace pour la suite intégrée de solutions de gestion du trafic de PASSUR

L'accent est placé sur l'optimisation des aéroports pivots, la résilience opérationnelle et es délais d'exécution afin de soutenir les plans de croissance d'Aeromexico

STAMFORD, Connecticut, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- PASSUR® Aerospace, Inc. (OTC : PSSR), un leader mondial dans l'excellence opérationnelle numérique, a annoncé qu'il a signé un contrat avec Aeromexico pour la mise en oeuvre de la principale série de capacités d'optimisation de la gestion du trafic de PASSUR. Ce contrat entre dans le cadre des investissements stratégiques à long terme d'Aeromexico pour la croissance de ses principales opérations d'aéroports pivots.

Les principaux objectifs d'Aeromexico sont d'accroître la capacité de l'aéroport international de Mexico (MEX) pour tenir compte de la croissance tout en réduisant les retards et la congestion, mais aussi augmenter la satisfaction des clients et réduire les coûts d'exploitation afin d'atteindre une amélioration des délais d'exécution/de la ponctualité, l'intégrité du calendrier, la croissance de la capacité et des taux d'utilisation des appareils plus élevés.

PASSUR mettra en oeuvre un grand nombre des principaux éléments de sa plateforme de gestion intégrée du trafic PASSUR (PITM), adaptée de sa configuration d'origine pour les États-Unis, pour les clients du Canada, d'Europe de l'Ouest et maintenant d'Amérique latine. Les principaux domaines de capacités de PASSUR (logiciels, concepts d'exploitation, formation aux meilleures pratiques) qui seront fournies comprennent :

La prévision avancée des trajectoires de vol

L'amélioration de la capacité aéroportuaire

Les outils de prévision de la demande et de la capacité

Des programmes collaboratifs de gestion de l'écoulement de surface pour aéroports

« Assurer un service prévisible et fiable dans et hors de l'aéroport international de Mexico est une condition essentielle à la réalisation de notre objectif visant à maintenir et faire progresser la position d'Aeromexico comme un transporteur et un centre dominant de transfert hémisphérique », a déclaré Alejandro Contreras Campos, premier vice-président d'Aeromexico pour l'aéroport international de Mexico. « Nous réalisons cet investissement dans PASSUR parce que nous croyons que nous devons guider l'innovation, en collaboration avec nos principaux intervenants, afin d'assurer l'avantage de notre compagnie aérienne et de notre aéroport pivot principal en matière de performance et de compétitivité à l'échelle mondiale. »

« PASSUR accueille Aeromexico au titre de premier partenaire commercial en Amérique latine, ce qui reflète notre important investissement dans l'application mondiale des solutions PASSUR », a déclaré Niels Steenstrup, directeur commercial pour PASSUR Aerospace. « Nous nous attendons à un solide partenariat axé sur l'obtention d'avantages importants et mesurables sur le plan opérationnel, mais aussi du service à la clientèle et des résultats financiers pour Aeromexico et ses intervenants. »

Les solutions de PASSUR sont fournies sur une plateforme commune d'opération hébergée sur un site web et incluront la participation de tous les principaux intervenants de MEX, dont SENEAM (le fournisseur de services de navigation aérienne du Mexique/ATC) et AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, l'exploitant de l'aéroport). Les solutions PASSUR seront des éléments de base du déploiement éventuel prévu d'un système de prise de décision collaborative pour aéroport (A-CDM) à MEX.

PASSUR a pour mission d'augmenter la capacité globale de l'aviation pour répondre à la demande actuelle et future pour le transport aérien tout en réduisant au minimum le besoin de coûteux investissements dans l'infrastructure. Nous pouvons atteindre ces objectifs en fournissant une plateforme collaborative numérique où les compagnies aériennes, les aéroports et les fournisseurs de services de navigation aérienne travaillent ensemble afin d'optimiser leur fonctionnement interne tout en résolvant des problèmes qui ne peuvent être résolus que par le partage des données et des informations sur une plateforme commune avec tous les intervenants clés. L'analyse PASSUR extrait des informations utiles depuis des données pour prévoir, gérer et éliminer les contraintes sur la surface et dans l'air.

Avec l'ajout d'Aeromexico, PASSUR propose maintenant sa plateforme à trois des principaux partenaires de l'alliance SkyTeam, Delta Air Lines, Air France et Aeromexico, créant ainsi de nouvelles opportunités pour la croissance, l'efficacité et l'excellence opérationnelle de manière transversale au sein de l'alliance.

À propos de PASSUR® Aerospace, Inc.

PASSUR Aerospace (OTC : PSSR), un leader mondial dans l'excellence opérationnelle numérique, fournit des analyses prédictives et une technologie d'aide à la décision pour l'industrie de l'aviation, afin de principalement améliorer la performance opérationnelle et les flux de trésorerie des compagnies aériennes et des aéroports où opère la société.

À propos d'Aeromexico

Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. est une société de portefeuille dont les filiales sont engagées dans l'aviation commerciale au Mexique et dans la promotion de programmes de fidélisation des passagers. Aeromexico, la compagnie internationale du Mexique, assure plus de 600 vols quotidiens et son principal centre se situe dans le Terminal 2 de l'aéroport international de Mexico. Son réseau de destinations compte 93 villes sur trois continents, dont 43 destinations au Mexique, 18 aux États-Unis, 20 en Amérique latine, 5 en Europe, 4 au Canada et 3 en Asie.

Le parc d'exploitation de 130 appareils du groupe est composé d'avions de ligne Boeing 787 et 737 et de modèles de prochaine génération Embraer 170 et 190. En 2012, la compagnie aérienne a annoncé la stratégie d'investissement la plus importante dans l'histoire de l'aviation au Mexique, visant à acheter 100 avions Boeing, dont 90 avions de ligne MAX B737 et 10 avions B787-9 Dreamliners.

En tant que membre fondateur de l'alliance aérienne SkyTeam, Aeromexico propose à ses clients plus de 1 150 destinations dans 177 pays, desservies par les 19 compagnies aériennes partenaires de SkyTeam récompensant les passagers avec des avantages comme l'accès à plus de 750 salons d'aéroport premium dans le monde. Aeromexico propose également de voyager avec ses vols partenaires à code partagé avec Delta Air Lines, Avianca, Copa Airlines, EL AL, GOL Linhas Aéreas, Japan Airlines, Jet Airways et WestJet, comprenant une connectivité étendue dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, le Canada, l'Amérique centrale, la Colombie, l'Inde, Israël ou le Pérou. www.aeromexico.com

