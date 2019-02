Pour sa quatrième année, le Programme de subventions à l'innovation de Joule finance l'ingéniosité dans les soins de santé au Canada en remettant 200 000 $





OTTAWA, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Le Programme de subventions à l'innovation de Joule en est à sa quatrième année, et cherche plus que jamais à stimuler le changement dans le système de santé. En 2019, les bénéficiaires se partageront 200 000 $ en subventions pour leurs projets d'amélioration des soins de santé qui profiteront à l'ensemble de la population canadienne. Depuis 2016, le Programme a remis 500 000 $ à 19 bénéficiaires, donnant à l'innovation dirigée par les médecins du pays les moyens de ses ambitions.

« Les subventions à l'innovation de Joule visent à favoriser l'innovation dirigée par des médecins en offrant un soutien financier souple aux membres de l'Association médicale canadienne qui contribuent à améliorer les soins de santé au Canada », explique Lindee David, chef de la direction de Joule, une filiale de l'Association médicale canadienne (AMC). « Tout le monde sait que les médecins canadiens ont beaucoup d'idées. Nous sommes là pour accélérer le développement et la mise en application de ces idées et en faire profiter tous les Canadiens et Canadiennes. »

La période de dépôt des demandes commence aujourd'hui et se termine le 28 mars 2019 (23h59 HNE). Voici les catégories de subventions pour cette année :

Subventions pour l'accès aux soins (2 subventions : 100 000 $ et 20 000 $)

Ces subventions appuient les initiatives dirigées par des membres de l'AMC qui visent à trouver des solutions novatrices pour améliorer l'accès aux soins de santé pour toute la population canadienne. Cette année, nous miserons principalement sur des projets destinés aux populations marginalisées qui ont de la difficulté à obtenir un accès équitable aux soins ou aux communautés rurales ou éloignées qui n'obtiennent pas de services suffisants pendant toute l'année ou une partie de l'année.

Chaque jour, les médecins, les gouvernements et les décideurs tentent de composer avec les ressources limitées dont dispose notre système de santé. Ces subventions appuient les initiatives qui visent à améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, de même que les résultats pour les patients, tout en réduisant les coûts globaux au sein du système de santé canadien.

Ces subventions sont remises à des étudiants en médecine et à des médecins résidents qui représentent l'avenir de la médecine au Canada . L'objectif est de les aider à transformer leurs idées en amélioration ou en augmentation concrètes de l'accès aux soins et à concevoir des solutions qui amélioreront les résultats pour les patients.

En plus d'une aide financière souple et importante, les bénéficiaires auront accès à du mentorat de la part du Conseil de l'innovation de Joule et à un réseau de chefs de file en innovation. Pour en savoir plus sur le processus de demande ou pour soumettre une idée, rendez-vous au https://jouleamc.ca/innovation/subventions.

Joule est la filiale de l'Association médicale canadienne (AMC) qui vise à aider les médecins dans leur quête de l'excellence clinique. Elle y parvient en misant sur l'innovation dirigée par des médecins et en incitant ces derniers à utiliser des produits de savoir ainsi que des technologies et des services novateurs. Son but : stimuler l'innovation dirigée par des médecins et encourager l'adoption de nouvelles méthodes favorisant l'excellence en matière de santé et de soins aux patients. Sa mission : aider les médecins à donner le meilleur d'eux-mêmes.

