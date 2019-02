Déclaration de Arrowgrass concernant l'annonce par Basware de la fin des discussions avec Tradeshift





Les fonds d'investissement d'Arrowgrass Capital Partners LLP (" Arrowgrass ") ont pris note de l'annonce faite par Basware Corporation (" Basware ") plus tôt aujourd'hui, indiquant que les discussions avec Tradeshift Holdings Inc (" Tradeshift ") concernant une éventuelle offre d'achat sur Basware ont été interrompues. Arrowgrass note également que l'engagement irrévocable qu'elle a signé avec Tradeshift d'accepter une offre pour les quelques 25% des actions Basware qu'elle détient, si l'offre devait être faite avant le 28 février 2019 au prix minimum de 46,5 ? par action Basware, se termine ce jour.

Basware a d'abord annoncé la possibilité d'une offre publique d'achat par Tradeshift au mois de novembre 2018. Arrowgrass a conclu un engagement irrévocable à la suite d'une approche directe de Tradeshift demandant le soutien d'Arrowgrass pour son éventuelle offre d'achat. Étant donné qu'Arrowgrass avait considéré que toutes les questions spécifiques à Basware étaient satisfaisantes et que Tradeshift avait besoin de temps supplémentaire pour obtenir un financement, Arrowgrass a étendu son engagement irrévocable au 28 février 2019 de bonne foi, en supposant entre autres, que le financement de l'opération par Tradeshift interviendrait dans les délais prévus.

Arrowgrass estime que la valeur de Basware sera maximisée pour tous les actionnaires de Basware par une combinaison de Basware avec un acquéreur stratégique ou par l'acquisition de l'entreprise par des capitaux privés. Arrowgrass travaillera de manière constructive avec le conseil d'administration de Basware et ses conseillers pour s'assurer que toutes les alternatives stratégiques sont activement poursuivies. Arrowgrass indique également qu'elle a maintenant retenu les services d'Arma Partners LLP (" Arma Partners ") comme conseiller financier à cet égard.

À propos d'Arrowgrass

Arrowgrass Capital Partners est un gestionnaire alternatif d'actifs basé à Londres, fondé en février 2008. Actuellement, Arrowgrass gère les quatre fonds suivants : Arrowgrass Master Fund Ltd., Arrowgrass Focus Fund Limited, Arrowgrass Customized Solutions I Limited et Arrowgrass Inflection Fund Limited.

Arma Partners LLP (" Arma Partners "), qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit exclusivement pour Arrowgrass et pour personne d'autre dans le cadre des questions visées aux présentes. Dans le cadre de ces questions, Arma Partners, ses sociétés affiliées et leurs partenaires, membres, dirigeants, consultants, employés et agents respectifs ne considéreront aucune autre personne comme leur client et ne seront responsables envers quiconque, à l'exception d'Arrowgrass, de fournir les protections offertes à leurs clients ou de fournir des conseils en rapport avec les questions mentionnées aux présentes.

