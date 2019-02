Retour de Minelab au Detectival 2019 en tant que sponsor en titre





Minelab célèbre sa troisième année au Detectival, et participe en tant que sponsor en titre

CORK, Irlande, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Minelab, leader mondial en technologies de détection des métaux, sera le sponsor en titre de Detectival 2019, du 13 au 16 septembre à Oxfordshire, au Royaume-Uni. Detectival est un événement annuel créé pour réunir l'univers de la détection des métaux sur une superficie de 450 hectares de terrain, comprenant 243 hectares de terres non détectées pouvant faire l'objet de recherches. C'est la troisième année que Minelab participe à l'événement, et la deuxième année que la société participe en tant que sponsor en titre.

« Minelab est ravie de se rendre à nouveau au Detectival 2019 en tant que sponsor en titre. Notre participation ces deux dernières années nous a offert une opportunité immense de rencontrer à la fois les nouveaux utilisateurs de Minelab ainsi que les utilisateurs de longue date répartis à travers l'Europe », a déclaré Ben Harvey, vice-président et directeur général pour le continent américain, l'Europe et la Russie. « L'ensemble de l'équipe de Detectival travaille sans relâche pour offrir la meilleure expérience possible, et nous sommes particulièrement heureux de ce que nous pourrons délivrer cette année. »

Detectival a évolué du statut de rassemblement de détectoristes britanniques pour inclure des groupes du monde entier, des fabricants et des négociants. L'événement inclut des animateurs, des traiteurs ainsi qu'une grande superficie de terres à détecter. Pour plus d'informations sur Detectival 2019, rendez-vous sur Detectival.com.

À PROPOS DE MINELAB :

Minelab est une société australienne primée à de nombreuses reprises, qui a développé avec succès les marchés internationaux pour se démarquer en tant que leader mondial dans ses domaines d'exploitation clés. Basée à Mawson Lakes, dans le sud de l'Australie, et possédant des bureaux à Cork en Irlande, à Dubaï aux ÉAU, à Chicago aux États-Unis, et à Itajai au Brésil, la société est spécialisée dans le domaine des technologies électroniques avancées. Depuis sa création en 1985, Minelab est leader mondial dans la fourniture de technologies de détection des métaux destinées à la prospection aurifère, aux chasses au trésor, ainsi qu'au déminage. Grâce à son engagement en faveur de la recherche et du développement ainsi que de la conception innovante, Minelab est aujourd'hui le principal fabricant mondial de produits portatifs de détection des métaux. Ces 30 dernières années, Minelab a lancé plus de technologies innovantes et pratiques que n'importe lequel de ses concurrents, et a permis au secteur de la détection des métaux d'atteindre de nouveaux niveaux d'excellence. Minelab est une société de Codan Limited. Pour en savoir plus sur Minelab, rendez-vous sur minelab.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/827911/minelab_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 10:50 et diffusé par :