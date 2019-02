Gearbest fait évoluer ses stratégies de marque et élargit son groupe cible





SHENZHEN, Chine, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Cette semaine, la plateforme mondiale de commerce électronique Gearbest prévoit de mettre en oeuvre ses nouvelles stratégies de marque, comprenant un système VI, des valeurs de marque et un positionnement de marque complètement nouveaux. Gearbest est en train de passer d'un site de vente en ligne axé sur les produits électroniques à une marque de commerce électronique complète ciblant un plus grand nombre de consommateurs.

« Une qualité à prix abordable, une expérience d'achat agréable »

Afin de fournir aux consommateurs une expérience fluide et stable, l'équipe Gearbest a travaillé pendant 4 mois sur la mise à jour de tous les éléments existants. Le logo au style très électronique de Gearbest a fait place à un logo beaucoup plus identifiable à un marketplace de commerce électronique afin d'atteindre un plus grand nombre de consommateurs ainsi que des fournisseurs et des marques plus mondiales. Cette transformation représente le lancement d'un concept de marque plus inclusif et plus complet.

Gearbest a choisi le noir et le jaune vif pour représenter ses deux facettes : un site de vente en ligne professionnel et de qualité, ainsi qu'un lieu dynamique et agréable. Tout comme le logo, l'icône rappelle un visage souriant qui représente le bonheur que Gearbest cherche à apporter lors de l'expérience d'achat.

« Nous avons passé quatre mois à travailler sur cette mise à jour majeure pour laquelle nous avons notamment envoyé des questionnaires aux consommateurs et comparé des centaines de logos et de propositions. C'est un moment très important pour nous et pour Gearbest », a déclaré Thor Zhao, directeur du centre UED. Selon la directrice de la marque, Lilac Luo, Gearbest est déterminée à apporter du bonheur aux consommateurs du monde entier et considère désormais qu'il s'agit de la mission ultime de la marque.

Parallèlement, à mesure que Gearbest grandit sur la scène mondiale, la marque commence à appliquer à ses activités mondiales un marketing précis en concentrant ses ressources haut de gamme sur un marché cible clé tout en capitalisant l'effet de rayonnement sur les pays voisins.

Une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée

« VI est le point de rupture idéal pour transformer l'image, les stratégies et la philosophie de la marque. Nous avons complété notre chaîne d'approvisionnement en boucle fermée en créant un système de gestion et de contrôle des achats, du stockage, de la vente et de la livraison, ce qui sera crucial et très utile à l'avenir pour promouvoir la marque », a déclaré Mme Luo.

Outre cette révision complète de l'image de la marque, Gearbest lancera en mars une campagne à l'occasion de son 5e anniversaire afin de pleinement appliquer et promouvoir sa nouvelle image et organisera dans le même temps ses tout premiers festivals de shopping pour renforcer son calendrier marketing. Inutile de dire que Gearbest nous réserve d'autres nouveautés et décisions cette année.

À propos de Gearbest

Crée en 2014, Gearbest est une plateforme de commerce électronique mondiale de premier plan engagée à fournir aux consommateurs du monde entier une expérience d'achat caractérisée par des prix abordables, la qualité et le plaisir d'achat ainsi qu'à leur apporter du bonheur. Cinq années de croissance et de développement ont permis à Gearbest de nouer des partenariats étroits avec des marques de renommée mondiale et de proposer un large choix de produits, avec plus de mille nouveautés chaque jour. En 2018, Gearbest a été classée 22e dans le Top 50 des meilleurs créateurs de marques mondiales exportatrices de Chine par BrandZ, la plus grande base de données sur les marques au monde. Site Web : www.gearbest.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=lBsMRQnz-DY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/828251/Gearbest.jpg

