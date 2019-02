La tournée 5/20 pour découvrir les charmes de Québec! - Cinq attraits de Québec offrent 20 % de rabais





QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Visitez plus, payez moins! Cinq attraits de Québec unissent leurs charmes pour offrir aux visiteurs un rabais de 20 % sur le coût d'entrée jusqu'au 28 avril 2019, sur présentation de la facture d'un autre attrait participant. Les cinq joyaux à découvrir dans la capitale sont : l'Aquarium du Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, le Musée du Fort et l'Observatoire de la Capitale.

L'Aquarium du Québec, la sortie familiale par excellence!

Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent le plus grand aquarium au Québec : poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, les morses et les phoques vous feront vivre des moments uniques par des rencontres animées pendant l'heure du repas ou de l'entraînement. Beau temps, mauvais temps, profitez de notre terrain de jeux débordant de vie, tant à l'extérieur que dans nos pavillons intérieurs. Il est encore temps de découvrir l'exposition temporaire des poissons amazoniens. Du 2 au 10 mars, c'est la relâche à l'Aquarium du Québec : jeux gonflables, menu spécial cabane à sucre et Festilumières tous les soirs! www.sepaq.com/aquarium

Musée de la civilisation - Découvrir les secrets intimes du Musée et l'histoire d'ici!

Le Musée de la civilisation, un lieu de savoir et d'idées, qui jette un regard neuf et inattendu sur l'expérience humaine. Au coeur d'expositions audacieuses et inédites, rassemblez-vous pour comprendre le passé, construire le présent et rêver l'avenir. Cet hiver, découvrez Mon sosie a 2 000 ans, une exposition inusitée de sculptures antiques et de photographies modernes, admirez les collections du Musée avec Sortir de sa réserve, qui propose plus de 400 objets d'émotion, expérimentez des technologies comme l'impression 3D et la robotique dans le MLab Creaform, notre laboratoire de création numérique et plus encore! www.mcq.org

Musée du Fort, pour revivre l'histoire militaire de la ville de Québec

Assistez à un spectacle son et lumière unique sur l'histoire militaire de la ville de Québec, dont la célèbre bataille des plaines d'Abraham. Cette page d'histoire est mise en scène à l'aide d'une maquette géante représentant la région vers 1750. En 30 minutes, vous comprendrez les caractéristiques stratégiques et géographiques qui ont fait de Québec une ville si fortement convoitée. www.museedufort.com

Le Musée national des beaux-arts du Québec, un complexe muséal unique à Québec

Avec ses quatre pavillons distincts, au coeur du majestueux parc des Champs-de-Bataille, le Musée national des beaux-arts du Québec propose une expérience alliant l'art, l'architecture et la nature. Les collections du Musée mettent en lumière le travail d'artistes québécois issus de différents courants artistiques depuis le 17e siècle. Jusqu'au 22 avril, c'est l'occasion de poser son regard sur l'exposition centrale de la biennale de Québec, organisée en partenariat avec Manif d'art. Le travail d'une vingtaine d'artistes du Québec et du monde est présenté dans le pavillon Pierre-Lassonde qui offre également à voir : l'art inuit, l'art contemporain du Québec, ainsi que les arts décoratifs et le design. www.mnbaq.org

L'Observatoire de la Capitale, le sommet de Québec

Situé au 31e et dernier étage de l'édifice Marie-Guyart, au coeur de la colline Parlementaire, l'Observatoire de la Capitale est l'une des attractions les plus fréquentées de Québec. À 221 mètres d'altitude, on apprécie la vue grande ouverte sur le Vieux-Québec, la Basse-Ville, l'île d'Orléans, le majestueux fleuve Saint-Laurent et les montagnes qui donnent du relief au paysage des deux côtés des rives. Explorez aussi Horizons, présenté par La Capitale assurance et services financiers, un parcours d'interprétation original de la capitale et de son histoire, ponctué de deux projections vidéo immersives. Offrant un panorama à couper le souffle, l'Observatoire est un incontournable pour connaître la capitale et la faire découvrir à ses invités! www.observatoire-capitale.com





SOURCE Commission de la Capitale-Nationale du Québec

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 10:27 et diffusé par :