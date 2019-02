Le gouvernement du Canada fournit de la formation axée sur les compétences et des possibilités d'emploi aux jeunes Canadiens de Mascouche





MASCOUCHE, QC, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Pour que le Canada prospère, il faut que les jeunes Canadiens aient une chance égale de réussir sur le marché du travail. En aidant les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour entreprendre une carrière intéressante, nous investissons dans notre plus grand atout : notre population.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé l'octroi d'un financement qui permettra de continuer d'aider les jeunes Canadiens à acquérir des compétences et de l'expérience pratique.

Le gouvernement du Canada a souligné un investissement de plus de 950 000 dollars pour le projet Encadrons ton avenir ensemble, lequel rassemble 84 participants. Le financement est offert à l'Atelier spécialisé les Moulins dans le cadre du programme Connexion compétences, qui fait partie de la Stratégie emploi jeunesse.

Connexion compétences finance des projets qui aident les jeunes qui doivent surmonter un grand nombre d'obstacles à l'emploi à acquérir les compétences de base favorisant l'employabilité et une expérience de travail précieuse, ce qui les aidera par la suite à faire une transition réussie vers le marché du travail ou à retourner sur les bancs d'école. Les jeunes ciblés pourraient ne pas avoir terminé leurs études secondaires, ou être des parents célibataires, des jeunes Autochtones, des jeunes personnes handicapées, des nouveaux arrivants ou des jeunes vivant dans des régions rurales ou éloignées.

« Nous savons que nos collectivités sont plus saines et plus fortes lorsque tout le monde y participe pleinement. Soutenir les jeunes dans leur transition vers le marché du travail et leur donner la formation dont ils ont besoin pour réussir est la clé pour assurer la croissance de notre économie et renforcer notre classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le projet proposé par l'Atelier spécialisé les Moulins a eu une influence directe et positive sur des jeunes qui ont pu se bâtir une carrière dans le domaine de leur choix. Le gouvernement est fier de ce genre de projets qui permettent aux jeunes Canadiens d'atteindre leur plein potentiel et de concrétiser leurs ambitions. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Honoré?Mercier

« Le projet donnera l'occasion à notre clientèle d'acquérir des compétences et des attitudes transférables sur le marché du travail, de façon à ce qu'elle puisse s'y intégrer et s'y maintenir de façon durable. Connexion Compétences nous a soutenu dans cette mission que nous nous acharnons à mener depuis plus de 20 ans en nous permettant d'accueillir des jeunes de 16 à 18 ans et en appuyant la participation de jeunes sans revenu de moins de 35 ans. Notre objectif premier est de donner à ces jeunes la chance de développer leur estime d'eux-mêmes et leur civisme, de se reprendre en main et d'avoir un projet de vie. »

- Renée Chartier, présidente-directrice générale, Atelier spécialisé les Moulins

Pour que le Canada prospère, il faut que les jeunes Canadiens puissent acquérir la formation et l'expérience professionnelle nécessaires pour réussir. Chaque année, le gouvernement affecte plus de 330 millions de dollars à la Stratégie emploi jeunesse afin d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour décrocher un bon emploi et le conserver.

Dans son budget de 2017, le gouvernement a accordé un financement supplémentaire de 395,5 millions de dollars sur trois ans. Combinés aux mesures du budget de 2016, ces investissements permettront :

d'aider plus de 33 000 jeunes vulnérables à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver du travail ou reprendre leurs études;



de créer 15 000 nouveaux emplois verts pour les jeunes Canadiens;



d'offrir plus de 1 600 nouvelles occasions d'emplois pour les jeunes dans le secteur du patrimoine.

