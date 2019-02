Mperia Thérapeutiques Inc. nomme le Dr Christian Weber à son conseil consultatif clinique





Le 28 février 2019. Christian Weber, MD, PhD, directeur de la Médecine préventive vasculaire et directeur de l'Institut de prévention cardiovasculaire à l'Université Ludwig-Maximilians (LMU) de Munich, en Allemagne, rejoint le conseil consultatif clinique de Mperia Thérapeutiques.

« Le Dr Weber est un cas rare : c'est un clinicien cardiovasculaire éminent qui a parallèlement une expérience de recherche hors-pair, comme le soulignent ses publications phares sur le recrutement des macrophages et leur rôle dans l'athérosclérose. De plus, notre intérêt commun pour les peptides en tant que molécules candidates témoigne d'une nomination idéale pour Mperia, » commente le président-directeur général de Mperia, Paul Chipperton.

Christian Weber, MD, PhD. Après avoir complété sa formation en médecine interne au LMU (Munich) et au Harvard Medical School (Boston), le Dr Weber a reçu son diplôme de cardiologie clinique et a été nommé au poste de directeur de Cardiologie moléculaire à l'Université de Aachen RWTH. Son groupe de recherche a un intérêt particulier pour les interactions moléculaires et les fonctions pathophysiologiques des chimiokines et des sous-types de cellules immunitaires, ainsi que pour le rôle des microARNs et leurs cibles en pathologie vasculaire (p.ex. en athérosclérose). Quant à ses intérêts cliniques, il se concentre sur le développement de nouveaux biomarqueurs et de thérapies peptidiques.

Le Dr Weber est porte-parole du Centre de recherche collaboratif (DFG) SFB1123 et coordonne le Munich Heart Alliance au sein du Centre allemand de recherche cardiovasculaire (DZHK). Parmi beaucoup d'autres distinctions, il a reçu le prix VICI (NOWO) et est double récipiendaire du ERC Advanced Investigator Grant. Il a à son actif plus de 560 publications avec un indice h de 96. Il est éditeur-en-chef de la revue Thrombosis & Haemostasis, éditeur-associé senior de Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology et est co-fondateur de Carolus Therapeutics Inc.

À PROPOS DE MPERIA THÉRAPEUTIQUES INC.

Mperia Thérapeutiques est la Société experte en CD36 qui se concentre sur le développement de thérapies s'attaquant à l'inflammation médiée par les macrophages. La technologie exploite des peptides cycliques ayant une haute affinité pour le récepteur CD36 pour leur capacité à agir sur l'inflammasome cellulaire et à modifier les dysfonctions métaboliques des macrophages, menant ainsi à une réponse anti-inflammatoire exceptionnelle. Mperia détient les droits exclusifs pour plusieurs ligands hautement actifs sur CD36 en dégénérescence maculaire liée à l'âge (forme sèche), athérosclérose et en stéatose hépatique non-alcoolique.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 10:05 et diffusé par :