EXFO assure la performance des prochaines transformations de réseau à Optical Fiber Communications Conference





En démontrant des transformations optiques haute vitesse réussies

QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO, TSX: EXF), les experts en test, monitoring et analytique de l'industrie des communications, présentera sa gamme de solutions intelligentes automatisées de tests et de mesures pour la prochaine vague de réseaux de communication optiques haute vitesse lors de la conférence Optical Fiber Communications Conference (OFC) du 5 au 7 mars 2019. « Notre principal objectif cette année à l'occasion d'OFC est de communiquer la vision et la mission d'EXFO et d'en faire la démonstration concrète, » a déclaré Stéphane Chabot, vice-président, tests et mesures d'EXFO. « Pour EXFO, la transformation réussie des réseaux de technologies et de services de la prochaine génération se traduit par l'utilisation, dès les premières étapes, des meilleures méthodes et solutions de test. Ceci, tout en s'assurant que les systèmes de nouvelle génération puissent cohabiter avec ceux déjà existants. Nous excellons dans ce domaine. »

Récentes innovations

En plus de présenter ses solutions primées, 400G et MPO, EXFO dévoilera ses plus récentes innovations, conçues pour simplifier et rendre plus efficace l'ensemble du cycle de vie des réseaux :

Prise en charge des interfaces optiques OSFP par la solution de test 400G d'EXFO qui offre la souplesse et l'évolutivité nécessaires pour faire des tests sur toutes les nouvelles générations d'interfaces optiques, y compris CFP8, QSFP-DD et, désormais, OSFP, à l'aide de la même solution

Fonctionnalités étendues pour la solution de test multiservice 100G d'EXFO dans une nouvelle configuration compacte autorisant l'installation de deux modules dans un seul tiroir, ce qui permet de réaliser des combinaisons inégalées d'essais sur des liens Ethernet 10G/25G/50G/100G

De solides partenariats pour des démonstrations d'interopérabilité

De concert avec des organismes et des partenaires à la fine pointe de l'industrie, EXFO participera à de multiples démonstrations d'interopérabilité pour les technologies de l'avenir (400G, FlexE, réseaux de transport 5G et fibre optique). Ces démonstrations présenteront comment les fournisseurs de services Web, les fabricants d'équipement réseau et les fournisseurs de services peuvent déployer efficacement des technologies et des services de la prochaine génération, tout en continuant de fournir une expérience client remarquable. EXFO démontrera aussi comment composer avec le niveau croissant de complexité des réseaux actuels, dans lesquels des technologies de pointe doivent coexister avec de l'équipement de premières générations sur la même infrastructure.

Ethernet Alliance (kiosque 4749)

(kiosque 4749) Infinera (kiosque 2000)

(kiosque 2000) Intel (kiosque 2200)

(kiosque 2200) Optical Fiber Test & Measurement Center (kiosque 4549)

(kiosque 4549) Xilinx (kiosque 1811)

Chaque démonstration bénéficiera de notre unité OTS, un système modulaire conçu pour prendre en charge les interfaces optiques actuelles et à venir. Ce système prolonge le cycle de vie de l'équipement de test d'EXFO, et réduit le coût total ainsi que les dépenses d'immobilisations des clients en leur permettant de se procurer des solutions de tests évolutives. »

Pour en savoir plus, visitez le kiosque d'EXFO (2801) à OFC ou prenez rendez-vous pour une rencontre avec l'un de nos experts.

En laboratoire : composants passifs et test de circuits intégrés photoniques (PIC), fabrication et 400G;

: composants passifs et test de circuits intégrés photoniques (PIC), fabrication et 400G; Du coeur du réseau à l'abonné : solutions de tests pour le réseau de transport 5G et les fournisseurs de services Web, solutions complètes d'essais terrain fondées sur la gamme de produits optiques étendus (« fiber deep ») et d'accès d'EXFO;

: solutions de tests pour le réseau de transport 5G et les fournisseurs de services Web, solutions complètes d'essais terrain fondées sur la gamme de produits optiques étendus (« fiber deep ») et d'accès d'EXFO; Efficacité des opérations : automatisation des tests terrain, capacités de test à distance et de production de rapports à partir du nuage, analyse en profondeur et monitoring du rendement du déploiement de réseaux optiques.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1900 employés répartis dans plus de 25 pays, oeuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

EXFO-C

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 10:00 et diffusé par :