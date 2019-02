Avis médias : 3 ans de Phénix : Disponibilité pour entrevue de Yvon Barrière, vice-président pour le Québec de l'Alliance de la fonction publique du Canada





MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite des mobilisations dans le cadre du triste troisième anniversaire de l'implantation du système de paie Phénix, M. Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec, sera disponible pour des entrevues le jeudi 28 février 2019 à compter de 13h. M. Barrière passera la matinée en compagnie de plusieurs centaines de membres de l'AFPC réunis à Ottawa pour manifester contre le système de paie.

Rappelons que trois ans après le lancement de Phénix, nos membres ne sont toujours pas payés comme il se doit. Il reste plus de 280 000 problèmes d'arriérage. De plus, le gouvernement fédéral ajoute l'insulte à l'injure en proposant une augmentation de salaire de 0,75% pour le renouvellement du contrat de travail des fonctionnaires, soit en-deçà du coût de la vie.

L'AFPC réclame l'établissement d'un calendrier pour le règlement des problèmes liés à Phénix, l'établissement d'un nouveau système de paie, l'embauche d'un nombre suffisant de personnel pour régler les problèmes immédiats et une commission d'enquête publique.

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Affiliée à la FTQ, l'AFPC?Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

SOURCE Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 10:00 et diffusé par :