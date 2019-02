Inforoute lance une demande de propositions à l'industrie de l'informatique de la santé pour sa Passerelle ACCÈS





TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) sollicite des propositions auprès de fournisseurs de technologies et de services ayant trait à la gestion de l'identité, de l'accès et du consentement pour sa Passerelle ACCÈS, un service qui permet le partage de données et la prestation de solutions de santé numériques aux Canadiens.

Inforoute invite un partenaire ou un consortium innovateur à lui fournir une solution propice à tous les aspects de l'identité numérique canadienne, apte à être utilisée dans le milieu de la santé partout au pays. « Cette DDP est la première d'une série de demandes visant à obtenir tout le nécessaire à la mise en place de la Passerelle ACCÈS, qui facilitera le déploiement national des solutions de santé numériques, précise Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Nous encourageons toutes les parties intéressées à nous soumettre des propositions qui nous aideront à concevoir et à déployer un service numérique national qui permettra aux Canadiens de consulter plus facilement leur information médicale. »

Pour consulter la DDP, allez sur https://www.infoway-inforoute.ca/fr/ddp-sur-iacaas. Pour en savoir plus au sujet d'ACCÈS Santé, visitez la page https://infoway-inforoute.ca/fr/solutions/acces-sante.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute Santé du Canada améliore la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques au Canada. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute Santé du Canada est une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

Pour en savoir plus :

