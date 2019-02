Casa Systems présente la nouvelle solution RAN (Radio Access Network) Apextm 5G Metro au MWC 2019 à Barcelone





ANDOVER, Mass., 28 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA) fournisseur de premier plan de solutions technologiques d'infrastructure à large bande convergée pour les réseaux mobiles, câblés et fixes, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle solution RAN (Radio Access Network) Apex 5G Metro ? la première NR (New Radio) / 5G de Casa qui prend en charge les options de déploiement virtualisées, désagrégées et distribuées, ou All-in-One (tout-en-un).



L'Apex 5G Metro de Casa est une radio haute puissance 4T4R (4 stations d'émissions / 4 stations de réception) conçue pour relever les défis de couverture et de capacité dans les zones urbaines et suburbaines denses où on y trouve nombreux appareils NR et LTE. Contrairement aux solutions macroradio montées sur des sites de tour traditionnels, l'Apex 5G Metro peut être déployé de manière rentable au niveau de la rue, comme les poteaux de services publics, les toits et les lampadaires, réduisant ainsi les coûts associés aux macrosites traditionnels.

Le progiciel « All-in-One » de l'Apex 5G Metro comprend une BBU et une RRU avec des configurations d'antennes externes flexibles. Il prend également en charge les interfaces ouvertes définies par l'O-RAN pour les déploiements de RAN centralisés et virtualisés, en particulier Split 2 et Split 7.

Avec la Metro 5G, les fournisseurs de services peuvent commencer par la technologie LTE et évoluer de manière rentable vers la NR. Dans un premier temps, l'Apex 5G Metro prendra en charge les bandes de moins de 6 GHz avec une extension aux déploiements en ondes millimétriques dans un proche avenir.

« Casa propose des solutions qui donnent une longueur d'avance à nos clients et ouvrent de nouvelles opportunités en matière de services », a déclaré Jerry Guo, PDG de Casa Systems. « Les solutions RAN doivent être adaptées au marché. De plus en plus de fournisseurs de services se tournent vers Casa Systems pour des solutions innovantes, comme notre nouvelle solution Apex 5G Metro, afin de répondre à leurs besoins uniques en termes de déploiement et de performances.

L'Apex 5G Metro est la dernière nouveauté de la suite de solutions RAN de bout en bout de Casa Systems, qui comprend le portefeuille Apex RAN de cellules de style de vie, d'entreprise et montées sur brins, ainsi que l'Element Management System Axyomtm et l'Axyom virtualized Small Cell Core. L'Apex 5G Metro sera disponible pour des tests en laboratoire et sur le terrain au cours du second semestre 2019.

Découvrez la nouvelle solution Apex 5G Metro au MWC 2019 à Barcelone

L'Apex 5G Metro sera présenté au stand de Casa lors du Mobile World Congress qui se tiendra cette semaine à Barcelone, en Espagne (hall 3, stand n° 3B10).

À propos de Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq : CASA) offre des solutions technologiques à large bande convergées qui permettent aux fournisseurs de services de réseaux mobiles, par câble et fixes de répondre à la demande croissante de bande passante gigabit et de services. Notre suite de solutions distribuées et virtualisées pour les réseaux 5G ultra-haut débit fixes et mobiles est conçue pour offrir performance, flexibilité et évolutivité. Commercialement déployée dans plus de 70 pays, Casa dessert plus de 450 fournisseurs de services de niveau 1 et régionaux dans le monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.casa-systems.com.

INFORMATIONS DE CONTACT :

Alicia Thomas

Casa Systems, Inc.

100 Old River Road

Andover, Mass. 01810

+1.817.909.8921

alicia.thomas@casa-systems.com

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 09:30 et diffusé par :