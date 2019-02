Pénurie de main-d'oeuvre au Québec - Le gouvernement doit cesser de s'entêter et agir





QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le chef de l'opposition officielle, M. Pierre Arcand, espère que le premier ministre, M. François Legault, profitera du Rendez-vous des gens d'affaires pour s'engager à traiter les 18 000 dossiers en immigration que son gouvernement compte laisser de côté.

L'événement qui se déroule, aujourd'hui, au Centre de foires de Québec réunit plus de 300 personnalités d'affaires pour discuter des enjeux de la main-d'oeuvre et d'immigration. Ces gens d'affaires souhaitent que le gouvernement passe de la parole aux actes afin de les aider à relever le défi de pénurie de main-d'oeuvre, et ce, dès maintenant.

Selon une analyse de marché dévoilée récemment par Québec International, le taux de chômage dans la région de Québec a atteint un seuil historique de 3,8 % en 2018. Ce sont 20 000 postes qui sont vacants dans la grande région de Québec et près de 120 000 pour l'ensemble de la province.

Malgré cette situation de plein emploi et le cri d'alarme des entrepreneurs, le gouvernement de la Coalition avenir Québec s'entête à vouloir réduire le seuil d'immigration de 50 000 à 40 000 immigrants en plus de laisser en plan 18 000 dossiers.

« Où est la logique? Les entrepreneurs de partout au Québec peinent à recruter et le gouvernement s'acharne à freiner l'arrivée de talents étrangers. Cette pénurie de main-d'oeuvre ralentit l'élan économique du Québec. Des entreprises sont forcées de refuser des contrats parce qu'elles n'ont pas les effectifs nécessaires pour les honorer. Je salue la mobilisation de la Ville de Québec et des gens d'affaires pour la tenue de ce rendez-vous aujourd'hui. J'avais demandé au premier ministre du Québec de tenir un tel événement, mais il a refusé. Le problème de pénurie de main-d'oeuvre est réel et c'est maintenant qu'il faut agir. Le milieu l'a bien compris. Qu'attend maintenant le gouvernement pour agir? »

Pierre Arcand, chef de l'opposition officielle

