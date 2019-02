Les lauréats des Prix ARDI 2019 sont Marcelle Dubois et Nathon Kong





MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM) et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal ont le plaisir d'annoncer les lauréats des Prix ARDI 2019. Il s'agit de Marcelle Dubois et Nathon Kong.

Ce 27 février 2019, lors de la cérémonie de dévoilement des Prix ARDI 2019, deux trophées assortis d'une bourse de 2 500 dollars chacun ont été remis aux lauréats par Florence Troncy, coprésidente de BAAM, et François Colbert, titulaire de la Chaire. Le journaliste Claude Deschênes assurait l'animation de la soirée.

Audace et innovation en philanthropie culturelle

Les Prix ARDI soulignent l'audace et l'innovation philanthropiques d'une personne de 40 ans et moins de la relève d'affaires, et d'une ou d'un gestionnaire de 40 ans et moins oeuvrant dans un organisme culturel ayant un budget de moins d'un million de dollars.

Les lauréats sont invités à remettre leur bourse à un organisme culturel ayant un budget de moins d'un million de dollars.

Marcelle Dubois a choisi de remettre sa bourse au Festival du Jamais Lu et au Festival Filministes. Nathon Kong offre sa bourse à l'organisme Les Impatients.

Jury

Les prix ont été attribués par un jury composé de :

Sébastien Barangé, vice-président communications et affaires publiques, CGI;

Valérie Beaulieu, directrice générale, Culture Montréal;

Madeleine Carreau , chef de la direction, Orchestre symphonique de Montréal;

Stéphanie Lavallée, associée, Fasken;

Renaud Legoux , professeur agrégé, HEC Montréal;

Francine Lelièvre, directrice générale, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière.

Lors de ses délibérations, le jury a tenu à souligner « l'originalité de l'approche philanthropique du Festival du Jamais Lu, reposant sur une participation élargie de donateurs qui contribuent par des microdons à la création de nouvelles oeuvres ; cette initiative innovante a fait école et est maintenant pratiquée par plusieurs organismes artistiques ».

En accordant le Prix ARDI à Nathon Kong, le jury a souligné « que l'intégration d'oeuvres originales d'artistes montréalais à des costumes sur mesure illustre comment des entrepreneurs peuvent contribuer de façon innovante à une communauté ; en transformant un costume en oeuvre d'art, Nathon Kong devient un véritable ambassadeur qui donne un nouveau sens à la philanthropie culturelle ».

Partenaires

BAAM et la Chaire remercient leurs partenaires : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, partenaire principal; Loto-Québec, pour l'exposition d'oeuvres d'art; le Conseil des arts de Montréal et le Grand Costumier, pour le prêt de la salle et les visites; Motus Vidéo et ses partenaires, BAM et Nathalie Briard; Altrum; Bélisle; le Vignoble de l'Orpailleur; Pixel Circus.

À propos des lauréats et des organisateurs

Marcelle Dubois

Après des études en lettres et art dramatique, Marcelle Dubois crée en 2000 le Théâtre Les porteuses d'aromates où elle met en scène ses textes. Elle attaque ainsi de front les métiers d'autrice, de metteuse en scène et de directrice artistique. La même année, elle cofonde le Jamais Lu, une tribune pour les dramaturgies émergentes dont elle continue à ce jour d'assumer la direction artistique et générale. L'organisme tient ses activités à Montréal, à Québec, à Paris et au sein de la francophonie internationale. En 2011, en compagnie de sept autres artistes, elle cofonde le Théâtre Aux Écuries qu'elle codirige artistiquement.

Nathon Kong

Nathon est l'humble fondateur de Nathon Kong (NK), une marque de costumes pour hommes haut de gamme offrant une touche contemporaine à la confection sur mesure traditionnelle. C'est grâce à son utilisation novatrice de la technologie 3D que la marque NK a pris son essor sur la scène de la mode montréalaise. En 2017, Nathon Kong a entrepris des projets de collaboration avec artistes montréalais et des organisations locales en créant des vêtements qui visent à promouvoir l'engagement social. Par l'entremise de ses costumes, la marque est devenue un chaînon pour ses clients, les reliant à des causes exceptionnelles et proposant un nouveau modèle de mécénat.

Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux

Créée en 1991, la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal porte le nom de Carmelle et Rémi Marcoux, à la suite d'une contribution de ces donateurs et de Transcontinental inc. Le fondateur et titulaire de la Chaire est le professeur François Colbert. La Chaire réalise et publie des manuels et recherches sur la gestion des arts, ce qui l'a amenée à lancer, en 1998, l'International Journal of Arts Management. HEC Montréal offre aussi plusieurs possibilités de formations en gestion des arts, notamment un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion d'organismes culturels (DESSGOC), dont on fête cette année le 30e anniversaire, une maîtrise en management des entreprises culturelles et une maîtrise internationale. La Chaire organise des séminaires et des colloques sur divers sujets qui intéressent les communautés universitaire et artistique et gère un programme de mentorat culturel. https://www.gestiondesarts.com/fr/

Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM)

La Brigade Arts Affaires de Montréal regroupe des femmes et des hommes de la relève d'affaires de Montréal, posant des gestes concrets afin de créer des liens durables avec les organismes culturels et les artistes montréalais. C'est un cri de ralliement de la relève d'affaires en faveur du milieu des arts et ses artistes. Plusieurs membres de la relève d'affaires, soutenant les arts, soit par leur implication bénévole ou leur soutien financier, ont décidé de s'unir afin de donner naissance à BAAM. L'organisme tisse de très nombreux partenariats et développe des liens entre les milieux artistiques et d'affaires. De l'énergie et de l'engagement de ses membres, sont nés de nombreux événements arts affaires et des initiatives innovantes. http://www.baam-org.com/

