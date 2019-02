GTI 2.0 tire profit de la coopération industrielle constante et du lancement de produits 5G de bout en bout à 2,6 GHz, marquant ainsi un tournant considérable vers la 5G





HONG KONG, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Sous le thème 5G, Closer than Ever (Plus proche que jamais de la 5G), le GTI Summit 2019 s'est tenu avec succès le 26 février lors du Mobile World Congress Barcelona 2019. Des représentants de gouvernements, d'organisations, d'opérateurs, de secteurs verticaux et de partenaires ont assisté à ce sommet pour accélérer la commercialisation de la 5G et explorer les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à eux grâce à l'innovation conjointe.

Le sommet a dévoilé des produits 5G de bout en bout à 2,6 GHz incluant des infrastructures réseau, jeux de puces, modules, appareils et équipements de test, prenant ainsi l'initiative d'accélérer considérablement la maturité industrielle pour commercialiser la 5G de manière rapide et évolutive.

En réunissant les conditions pour surmonter les principaux enjeux industriels à travers la coopération, GTI 2.0 a capitalisé sur ses cinq premières années de succès avec la 4G en plein essor et a considérablement facilité le développement industriel de la 5G en bande C, passant ensuite à une fréquence de 2,6 GHz, qui représente un autre spectre en or de la 5G, et ce pour accélérer sa préparation commerciale, encore une fois, grâce à la collaboration de tous ses partenaires.

Avec la 5G à l'horizon, un consensus s'est dégagé sur le fait que sa convergence avec d'autres technologies de rupture entraînera un changement fondamental de divers aspects de la société. Une coopération pragmatique est donc essentielle pour y parvenir rapidement.

« Un nombre croissant de changements rapides et d'intégrations sont en train de se produire dans le monde entier. Les nouvelles technologies telles que la 5G, l'IA et le Big Data sont en train de devenir les nouveaux moteurs de la transformation et de la modernisation de l'économie numérique ainsi que d'autres secteurs », a déclaré l'ingénieur en chef du Ministère des Technologies de l'information de la Chine, Feng Zhang. « Le rythme de la mondialisation de l'économie mondiale est en pleine accélération aujourd'hui. Les opérateurs, les fournisseurs et toutes les entreprises du secteur devraient construire la 5G à travers une collaboration à grande échelle », ajoute-t-il.

« La 5G, de même que l'IA, le Big Data et l'IdO, apporteront des expériences plus véloces, plus riches et plus immersives, ce qui non seulement contribuera à augmenter les revenus de l'industrie, mais également à améliorer l'efficacité et la productivité pour exploiter au mieux des ressources limitées », a déclaré le directeur général de GSMA, Mats Granryd. « GSMA prévoit que 16 pays lanceront des réseaux 5G en 2019 et appelle à une collaboration industrielle pour oeuvrer de concert aux objectifs de développement durable des Nations Unies », ajoute-t-il.

« En tant que nouvelle infrastructure de communication mobile, la 5G ouvre une nouvelle ère et facilite la transformation du 3C classique (informatique, communication, électronique grand public) au nouveau 3C (connexion, contrôle, convergence) », a déclaré le directeur général adjoint de China Mobile, Zhengmao Li. « China Mobile va promouvoir le développement de la 5G de manière proactive non seulement en construisant une infrastructure réseau de pointe de bout en bout, mais également un écosystème innovant, ouvert et gagnant-gagnant », ajoute-t-il.

Le ministre de la Commission des communications et des technologies de l'information en Arabie saoudite, Abdullah AlSwaha, a parlé de l'accélération de l'évolution du numérique d'ici 2030 et du rôle essentiel joué par un secteur des télécommunications de pointe. Se targuant du déploiement 5G le plus important et le plus rapide ainsi que de la création du plus grand marché numérique pour les villes intelligentes, le secteur de la santé et l'industrie 4.0 dans la région MENA, l'Arabie saoudite s'attend à ce que la numérisation à grande échelle ait un impact énorme sur son économie.

Le directeur de la technologie de Sprint, John Saw, a partagé l'expérience des premiers du lancement de la 5G dans de nombreuses villes ainsi que la stratégie consistant à tirer parti du MIMO massif à 2,5 GHz pour la LTE-Advanced et la 5G. Il prévoit que la nouvelle T-Mobile construira un réseau national 5G omniprésent soutenu par un écosystème complet de bout en bout.

Des partenaires industriels, dont Huawei, Samsung, Qualcomm et Nokia, ont partagé leurs réflexions sur la 5G et la considèrent comme une technologie généraliste telle que le moteur à vapeur, qui apportera non seulement une nouvelle dimension aux applications et aux services que nous utilisons le plus souvent, mais également un changement fondamental au sein de la société. Certains de leurs produits 5G les plus récents, notamment des jeux de puces et des téléphones intelligents, ont été présentés au sommet, prouvant ainsi la pleine maturité de l'industrie et l'approche imminente des services 5G. En outre, tout le monde s'était mis d'accord sur le fait que même si la 5G prend de l'élan en réalisant des progrès considérables en matière de développement de l'industrie, particulièrement sur la fréquence de 2,6 GHz, son succès commercial requiert encore une collaboration vaste et approfondie à l'échelle mondiale.

À propos de GTI

Fondée en 2011, Global TD-LTE Initiative (GTI) a pour vocation de construire un écosystème robuste de TD-LTE, d'accélérer la commercialisation du TD-LTE et de promouvoir la convergence du LTE TDD et du FDD. Alors que la 4G évolue vers la 5G, GTI 2.0 a été officiellement lancé au GTI Summit 2016 lors du Mobile World Congress 2016 à Barcelone, dans le but non seulement de promouvoir davantage l'évolution de la TD-LTE et son déploiement à l'échelle mondiale, mais également de favoriser un écosystème 5G synergique et innovant à travers tous les secteurs.

Le GTI Summit est un événement de premier plan auquel les professionnels du secteur devraient assister. Ce sommet réunit les décideurs, responsables politiques et partenaires les plus influents du monde pour discuter des dernières tendances du secteur, partager des technologies de pointe et présenter des réalisations innovantes. Il se tient trois fois par an à Barcelone, en Espagne, à Shanghai et en Amérique, respectivement.

