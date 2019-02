PLARIUM LANCE LE RPG DE COLLECTION « RAID: SHADOW LEGENDS » SUR APPAREILS IOS ET ANDROID





Plarium, développeur de jeux pour mobiles, sociaux et basés sur la toile, comptant plus de 250 millions d'utilisateurs aux quatre coins du monde, est fier d'annoncer le lancement de RAID: Shadow Legends. Disponible dès maintenant sur l'App Store et Google Play, ce RPG de collection au tour par tour invite les joueurs à combattre et conquérir un monde de fantaisie noire riche de plus de 300 champions à collectionner, issus de 16 factions différentes. Le jeu propose des modèles de personnages individuels totalement uniques, des tactiques approfondies, une personnalisation des compétences sans pareille et un jeu coopératif basé sur les clans.

RAID a pour cadre le royaume de Téléria, corrompu par les ténèbres projetées par le Sombre Seigneur Siroth. Les joueurs jouent le rôle d'un ancien guerrier télérien ressuscité par un gardien immortel afin de vaincre Siroth et de rétablir la paix dans le royaume. Au cours de leur périple, les joueurs accumuleront des Éclats, réceptacles contenant les âmes de guerriers ancestraux, afin d'assembler une armée et de combattre dans des châteaux, des déserts, des donjons, et d'anciens temples gardés par des ennemis et des alliés potentiels. La progression permet aux joueurs de révéler les nombreuses intrigues se cachant derrière la menace tombée sur Téléria.

RAID propose une vaste campagne en solo basée sur l'intrigue (JcE), avec 12 niveaux de campagne, chacun comprenant sept étapes et trois niveaux de difficulté. L'histoire est écrite par un auteur nommé par le syndicat des scénaristes américains (Writers' Guild of America), Paul C.R. Monk, d'Assassin's Creed: Syndicate, et offre un doublage complet avec, notamment, les voix de vétérans de Mass Effect et The Witcher 3. La campagne est interconnectée avec le composant multijoueurs (JcJ), déterminant le système de classement. Ce jeu dispose donc d'une des expériences les plus unifiées du genre de RPG de collection. Chacun des 300 et quelques champions à collectionner propose des animations uniques par capture de mouvement, produites exclusivement en interne dans les studios de Plarium afin de créer des traits de caractère et des personnages distincts.

« RAID est la combinaison suprême entre RPG de fantaisie et batailles de collection sur mobile, offrant aux joueurs une profondeur de jeu sans précédent, une personnalisation infinie d'une distribution extrêmement diverse de Champions et des milliers d'heures de jeu. Ils combattront de nombreux boss difficiles à vaincre et d'autres joueurs lors de leur quête, dans un monde avec un contenu apparemment infini », affirme Nick Day, directeur de la création chez Plarium. « Avec les choix du joueur au coeur de l'expérience de RAID, nous avons pris la liberté d'établir un environnement unique dans lequel explorer, faire des expériences et gagner. »

Les fonctionnalités clés de RAID: Shadow Legends comprennent :

Plus de 300 personnages à collectionner : mettez la main sur des centaines de guerriers du bien, du mal ou neutres, issus de 16 factions différentes. Organisez les meilleures équipes possibles composées de Barbares, Marcheurs de Peau, Morts-Vivants, Chevaliers, Elfes et bien d'autres afin de vaincre vos ennemis, avant de les recruter pour qu'ils rejoignent votre armée.

RAID: Shadow Legends est désormais disponible pour les utilisateurs du monde entier, en allemand, anglais, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais (brésilien), russe, ukrainien et turc.

À propos de Plarium

Fondé en 2009, Plarium Global Ltd. s'efforce de créer la meilleure expérience sociale et mobile qui soit pour les joueurs acharnés et occasionnels du monde entier. Avec plus de 250 millions d'utilisateurs inscrits, nous sommes fiers de faire régulièrement partie des classements des meilleurs développeurs de jeux hardcore sur Facebook. Plarium emploie plus de 1 200 personnes. Son siège se trouve en Israël, avec huit bureaux et studios de développement en Europe et aux États-Unis. Nos jeux pour mobile et nos jeux sociaux sont disponibles sur tous les principaux réseaux sociaux, dont Facebook, VKontakte, Odnoklassniki et Mail.ru, ainsi que sur les navigateurs web, iOS et Android. Plarium a été acheté par Aristocrat en octobre 2017 et fonctionne en tant que filiale en propriété exclusive.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 09:05 et diffusé par :