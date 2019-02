Aidoc annonce le marquage CE pour le premier outil pour le workflow basé sur l'IA pour les embolies pulmonaires





- La solution d'Aidoc pour signaler et prioritiser les cas d'embolies pulmonaires est maintenant disponible sur le marché européen

TEL AVIV, Israël, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Aidoc, le fournisseur leader de solutions basées sur l'intelligence artificielle pour les radiologues, a annoncé aujourd'hui le lancement commercial de son produit marqué CE pour l'identification et le triage des embolies pulmonaires (EP) dans les angiographies pulmonaires (TDM). En signalant les obstructions dans le flux sanguin vers les poumons, Aidoc prioritise la liste de travail des radiologues et les aide à détecter les cas critiques plus rapidement, ce qui permet de prodiguer plus rapidement des soins et sauver des vies.

« Nous sommes heureux de proposer sur le marché une nouvelle solution d'IA marquée CE, au sein de notre suite couvrant le corps entier, etdestinée à une pathologie pour laquelle le temps est crucial », affirme Elad Walach, cofondateur et CEO d'Aidoc. « Conjointement à nos autres solutions marquées CE visant à signaler les hémorragies intracrâniennes et les fractures du rachis cervical, notre solution complète fonctionne en arrière-plan et assure au radiologue qu'aucun cas urgent n'est en attente au bout de sa liste de travail. »

Rien qu'aux États-Unis, chaque année, jusqu'à 600 000 personnes se voient diagnostiquer une embolie pulmonaire et on estime qu'elles sont responsables de 100 000 décès annuels, ce qui en fait la troisième cause de décès cardiovasculaires. Il peut être très difficile de diagnostiquer une embolie pulmonaire en raison de sa présentation variable et non spécifique. Ainsi, dans ce cas concret, le triage du workflow géré par l'IA peut apporter un réel bénéfice.

À l'occasion de l'ECR (European Congress of Radiology) qui aura lieu à Vienne, Aidoc présentera sa suite de solutions pour le workflow basées sur l'IA au stand AI-02 au niveau de l'exposition sur l'IA. Les performances diagnostiques de la solution pour les embolies pulmonaires d'Aidoc, obtenues à l'Hôpital Universitaire de Bâle, yseront présentées dans le cadre des sessions . Les travaux de recherche concluent qu'Aidoc peut améliorer les workflows conventionnelsgrâce à la prioritisation de la liste de travail et peut potentiellement améliorer la qualité des soins de santé en accélérant le processus de diagnostic et la communication.

À propos d'Aidoc

Aidoc est le principal fournisseur de solutions d'IA qui assistent et améliorent la capacité diagnostique du radiologue, en l'aidant à accélérer le traitement des patients et à améliorer la qualité des soins. Les solutions de l'entreprise réduisent le délai de prise en charge et augmentent la qualité et l'efficacité en signalant des anomalies aiguës en temps réel. Les radiologues bénéficient d'une technologie de deep learning de pointe et « Always-on », ce qui leur permet de se concentrer uniquement sur le diagnostic. Les algorithmes de deep learning d'Aidoc, développés spécifiquement pour le monder de la santé, s'appuyent sur de grandes quantités de données. Les solutions d'Aidoc sont ainsi les plus complètes du marché, et permettent de fournir une aide au diagnostic pour un plus grand nombre de pathologies.. Aidoc est actuellement déployée dans plus de 60 grands centres médicaux et vient de passer le cap du million million de patients examinés.

