Dévoilement des finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2019

TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'ont été dévoilés les 11 finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2019, dont le gagnant remportera une somme de 50 000 $.

Voici ces finalistes* :

Raymonde April , Montréal (Québec)

, Montréal (Québec) Marion Penner Bancroft , Vancouver (Colombie-Britannique)

, (Colombie-Britannique) Robert Bean , Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

, (Nouvelle-Écosse) Shannon Bool , Berlin (Allemagne)

, (Allemagne) Geneviève Cadieux, Montréal (Québec)

Marlene Creates , Portugal Cove (Terre?Neuve?et?Labrador)

, Portugal Cove (Terre?Neuve?et?Labrador) Susan Dobson , Guelph ( Ontario )

, ( ) Aida Muluneh , Addis-Abeba (Éthiopie)

, Addis-Abeba (Éthiopie) Althea Thauberger , North Vancouver (Colombie-Britannique)

, (Colombie-Britannique) Larry Towell , Bothwell ( Ontario )

, ( ) Stephen Waddell , Vancouver (Colombie-Britannique)

Le Prix de photographie Banque Scotia, qui en est à sa neuvième année, est la plus grande récompense annuelle décernée par des pairs pour souligner l'excellence de la photographie contemporaine au Canada.

« Nous sommes fiers de soutenir cette année encore les artistes exceptionnels du Canada au moyen de notre Prix de photographie Banque Scotia », se réjouit Barb Mason, chef des ressources humaines à la Banque Scotia. « En nous exposant à de nouvelles idées et en nous faisant voir le monde autrement, les arts nous poussent vers ce qui nous passionne. Dans sa neuvième année d'existence, le Prix de photographie Banque Scotia vise toujours à célébrer les réalisations d'artistes établis. »

Les finalistes 2019 ont été sélectionnés par un groupe de personnalités respectées par la communauté artistique canadienne :

Ulrike Al-Khamis , directrice des collections et des programmes publics à l'Aga Khan Museum ( Toronto, Ontario )

, directrice des collections et des programmes publics à l'Aga Khan Museum ( ) Sara Angel , fondatrice et directrice exécutive de l'Institut de l'art canadien; professeure auxiliaire à la faculté des beaux-arts de l'Université York ( Toronto, Ontario )

, fondatrice et directrice exécutive de l'Institut de l'art canadien; professeure auxiliaire à la faculté des beaux-arts de l'Université ( ) Sara Angelucci , artiste; professeure auxiliaire en photographie à la School of Image Arts de l'Université Ryerson; coordonnatrice en conservation à la galerie étudiante du Ryerson Image Centre ( Toronto, Ontario )

, artiste; professeure auxiliaire en photographie à la School of Image Arts de l'Université Ryerson; coordonnatrice en conservation à la galerie étudiante du Ryerson Image Centre ( ) Nicole Burisch , adjointe à la conservation, Art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada ( Ottawa, Ontario )

, adjointe à la conservation, Art contemporain au Musée des beaux-arts du ( ) Peter Dykhuis , directeur et conservateur à la Dalhousie Art Gallery ( Halifax , Nouvelle-Écosse)

, directeur et conservateur à la Dalhousie Art Gallery ( , Nouvelle-Écosse) Sophie Hackett , conservatrice, Photographie au Musée des beaux-arts de l' Ontario ( Toronto, Ontario )

, conservatrice, Photographie au Musée des beaux-arts de l' ( ) Lesley Johnstone , chef des expositions et de l'éducation au Musée d'art contemporain de Montréal (Montréal, Québec)

, chef des expositions et de l'éducation au Musée d'art contemporain de Montréal (Montréal, Québec) Karen Love , directrice des subventions à la Vancouver Art Gallery ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, directrice des subventions à la Vancouver Art Gallery ( , Colombie-Britannique) Melanie O'Brian , directrice et conservatrice à la galerie d'art de l'Université Simon Fraser ( Burnaby , Colombie-Britannique)

, directrice et conservatrice à la galerie d'art de l'Université ( , Colombie-Britannique) Helga Pakasaar, conservatrice en chef à la Polygon Gallery ( North Vancouver , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Eduardo Ralickas , professeur agrégé au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal (Montréal, Québec)

« J'aimerais remercier sincèrement les membres du comité de sélection pour le temps et la soigneuse considération qu'ils ont mis dans la sélection des candidats du Prix de photographie Banque Scotia », indique le photographe et artiste canadien Edward Burtynsky, président du jury. « Ce processus de délibération est essentiel, et c'est entièrement grâce à leurs connaissances sur le métier et les artistes que nous réussissons année après année à sélectionner des gagnants et des finalistes si talentueux. »

Les trois grands finalistes et le lauréat du prix 2019 seront choisis par un jury d'experts en photographie :

Edward Burtynsky, président du jury et artiste

Candice Hopkins , auteure et conservatrice

, auteure et conservatrice Mark Lewis , artiste

, artiste Brian Sholis , directeur de publication, conservateur, auteur et ancien directeur général de la Gallery TPW ( Toronto, Ontario )

Les grands finalistes seront annoncés le 13 mars, et le gagnant du Prix de photographie Banque Scotia 2019 sera couronné le 7 mai lors d'un gala privé au Ryerson Image Centre, à Toronto. Voici ce qu'il y a à gagner :

Le lauréat recevra un prix en argent de 50 000 $ et pourra présenter ses oeuvres en vedette au festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia. De plus, ses oeuvres se retrouveront dans un recueil distribué dans le monde entier par l'éditeur allemand Steidl.

pourra présenter ses oeuvres en vedette au festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia. De plus, ses oeuvres se retrouveront dans un recueil distribué dans le monde entier par l'éditeur allemand Steidl. Les deux finalistes recevront chacun un prix en argent de 10 000 $.

Le Prix de photographie Banque Scotia a été créé en 2010, en collaboration avec M. Burtynsky, pour saluer la vision créative et les réalisations de certains des photographes les plus talentueux au Canada. Il s'agit du plus grand et du plus prestigieux prix décerné annuellement par des pairs au Canada pour souligner l'oeuvre d'artistes en milieu ou en fin de carrière dont la contribution à la photographie et à l'art contemporains a été remarquable au pays.

Les oeuvres de la gagnante du prix 2018, Moyra Davey, seront en vedette lors d'une exposition solo au Ryerson Image Centre durant le festival CONTACT de 2019. L'exposition sera ensuite ouverte au public gratuitement du 1er mai au 4 août 2019.

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le www.prixdephotographiebanquescotia.com.

* À noter que tous les candidats sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, même si certains habitent actuellement ailleurs.

Les candidats peuvent vivre et travailler n'importe où dans le monde, mais doivent avoir le statut de citoyen canadien ou de résident permanent du Canada.

