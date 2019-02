Aire Networks renforce le déploiement de VCAS de Verimatrix avec le tatouage numérique légal VideoMark





Le réinvestissement dans l'infrastructure d'applications VCAS optimise la sécurité des services OTT premium de Perseo TV

BARCELONE, Espagne, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress -- Verimatrix, un spécialiste qui se consacre à améliorer et à assurer les revenus des services connectés, a annoncé aujourd'hui que l'opérateur réseau espagnol Aire Networks a étendu son investissement dans son infrastructure d'applications Video Content Authority System (VCAStm) pour maximiser la sécurité du streaming TV Everywhere offert par ses services OTT (hors offre du fournisseur d'accès Internet) premium Perseo TV. VideoMark, la solution primée de tatouage numérique côté client de Verimatrix pour les services vidéo en direct et à la demande, joue désormais un rôle essentiel dans la protection des revenus des contenus VOD de valeur, y compris le sport en direct maintenant proposé par Perseo TV.

L'infrastructure d'applications VCAS existante d'Aire Networks a été initialement déployée pour permettre des expériences de visualisation ininterrompues sur plusieurs écrans pour les contenus en direct et VOD avec une prise en charge des périphériques multiplateformes. L'infrastructure d'applications a été déployée en prévoyant à long terme d'intégrer VideoMark, fournissant ainsi une base de sécurité solide et évolutive pour que Perseo TV soit disponible dans le monde entier pour un public potentiel de 4,5 millions d'abonnés et à terme pour lancer le sport en direct.

VideoMark protège le streaming sportif en direct de Perseo TV, qui est actuellement exclusivement disponible pour une utilisation professionnelle. Le tatouage numérique garantit que les établissements qui diffusent du sport en direct pour leurs clients depuis Perseo TV ont acquis le niveau d'abonnement approprié en conformité avec les autorisations des propriétaires de contenu. Lorsque, dans un proche avenir, Aire Networks étendra le streaming sportif en direct à une utilisation résidentielle, VideoMark sera également utilisé pour empêcher la redistribution illicite en identifiant rapidement les rediffusions et en les arrêtant en temps réel. Le fonctionnement consiste à intégrer des tatouages numériques de session uniques, imperceptibles, robustes et sécurisés?; comme ils sont invisibles pour les utilisateurs finaux, l'ensemble du processus VideoMark ne compromet pas l'expérience de visionnage.

«?Nous continuons d'investir dans Verimatrix en raison de sa capacité éprouvée à évoluer avec les besoins en matière de sécurité de notre service Perseo TV en expansion, complétée par un support technique de première classe?», a commenté Manuel Monserrate, d'Aire Networks. «?L'ajout du streaming sportif en direct a apporté de nouveaux défis, qu'il s'agisse des exigences complexes des propriétaires de contenu ou de la gestion des abonnements et, en définitive, de la lutte incessante contre la redistribution illégale. Cependant, notre infrastructure d'applications VCAS nouvellement renforcée fait le gros du travail pour nous, le tout en fournissant le plus haut niveau de protection contre les menaces.?»

«?Le lancement du sport en direct est une autre étape majeure pour Aire Networks pour laquelle Verimatrix est fière d'apporter son soutien. Lorsque l'infrastructure VCAS a été implémentée pour la première fois, nous avions jeté les bases pour qu'elle s'adapte facilement aux offres de services de Perseo TV au fur et à mesure de leur croissance et de la nouvelle forme adoptée?; ce fut exactement le cas avec le déploiement de VideoMark?», a déclaré Steve Oetegenn, président de Verimatrix. «?Verimatrix a été la première société à commercialiser l'application pratique du tatouage numérique vidéo légal pour protéger le sport en direct et le contenu VOD premium, et le fait que la société tournée vers le progrès Aire Networks ait choisi VideoMark pour les deux confirment que notre technologie sophistiquée reste à l'avant-garde du secteur.?»

Pour en savoir plus sur VideoMark et les autres solutions de tatouage numérique de Verimatrix, veuillez visiter www.verimatrix.com/watermarking, ou fixez un rendez-vous pour nous rencontrer lors du Mobile World Congress 2019.

À propos d'Aire Networks

Aire Networks est un fournisseur de classe opérateur quadruple service et international de premier plan de solutions de télécommunications dédiées à la fourniture de solutions d'entreprise et de technologies adaptées aux besoins individuels. L'approche locale de chaque pays, conjuguée à son vaste savoir-faire, permet également à Aire Networks de mieux comprendre les enjeux du marché, ce qui contribue à accroître sa compétitivité et à souligner sa position innovante. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.aireinternacional.com ou www.airenetworks.es.

À propos de Verimatrix

Verimatrix est un spécialiste qui se consacre à améliorer et à assurer les revenus pour les dispositifs et services connectés au réseau dans le monde entier et est reconnu comme le numéro un mondial de la sécurité des revenus pour les services vidéo sur IP. Primée et auditée de manière indépendante, la gamme de solutions Video Content Authority System (VCAS) de Verimatrix permet aux fournisseurs de services vidéo de prochaine génération d'élargir leurs réseaux de manière rentable et de valider de nouveaux modèles commerciaux. La société poursuit son innovation technique en proposant Verspective Analytics, une plateforme complète de collecte des données destinée à optimiser de façon automatique la qualité d'expérience (QoE) en temps réel des systèmes afin d'augmenter l'implication des utilisateurs et la monétisation des contenus, ainsi qu'à analyser et à collecter les données. Elle offre également Vtegrity, solution de sécurité avancée permettant de répondre aux menaces de l'IdO et de gérer le cycle de vie des services.

Son écosystème de partenaires inégalé permet à Verimatrix d'offrir une valeur commerciale unique qui va au-delà de la sécurité, à l'heure où les prestataires de services lancent de nouvelles applications qui tirent profit de la prolifération des dispositifs connectés. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter www.verimatrix.com.

