Un partenariat d'opérateurs de réseau mobile a été créé pour livrer une solution cloud de l'Internet des objets connectée à l'échelle mondiale

BARCELONE, Espagne, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress. Eseye, un fournisseur mondial de services de l'Internet des objets, est aujourd'hui heureux d'annoncer un partenariat avec MTN, le plus important opérateur de réseau mobile (ORM) en Afrique. MTN a uni ses forces avec Eseye et AnyNet Federation pour former une nouvelle association d'ORM établie spécifiquement pour répondre à la gestion complexe et améliorer les exigences de résilience de la base de clients M2M de l'Internet des objets en rapide expansion.

La croissance mondiale des services cellulaires sur AWS

AnyNet Federation mettra initialement tout en oeuvre pour favoriser une croissance mondiale significative des services cellulaires sur le cloud d'Amazon Web Services (AWS). Cela vise à simplifier le paysage mondial complexe de l'Internet des objets pour les clients d'AWS, en livrant une seule solution M2M et une vision de la gestion, qui peuvent être déployées de manière homogène sur les principaux marchés mondiaux.

Nick Earle, président-directeur général d'Eseye, a déclaré : « Il s'agit d'une collaboration mondiale révolutionnaire. AnyNet Secure est déjà la solution de connectivité la plus riche et la mieux intégrée pour AWS, et AnyNet Federation, un moyen clé de fournir une connectivité simplifiée à l'échelle mondiale, tout en permettant aux clients d'acheter et de gérer leur connectivité auprès d'AWS. »

Oliver Fortuin, directeur du groupe d'entreprises MTN, a ajouté : « MTN est ravi d'introduire ses réseaux sur 12 marchés pour soutenir les objectifs d'AnyNet Federation. Nous pensons qu'en collaborant, nous pouvons accélérer le déploiement de l'Internet des objets de nos clients et améliorer leurs opportunités commerciales mondiales. »

Pour voir le lancement au Mobile World Congress : www.anynetfederation.com/news

Un centre mondial de compensation des données

En utilisant la nouvelle carte SIM entièrement eUICC et conforme à AnyNet Secure pour AWS d'Eseye, les clients membres d'AnyNet Federation profiteront d'une connectivité « clé en main » évolutive à l'échelle mondiale et qui s'intègre au coeur de l'Internet des objets d'AWS. Le trafic cellulaire destiné à AWS est passé entre différents partenaires d'AnyNet Federation, en fonction de l'emplacement géographique des appareils de l'Internet des objets qui sont automatiquement fournis et certifiés en direct. Indépendamment du partenaire auquel AnyNet Federation livre les données, le client est facturé par le biais de son compte par AWS, et l'ORM est payé pour les services qu'il fournit.

Les tendances du marché de l'Internet des objets

Le lancement d'AnyNet Federation et son accent initial porté sur le marché d'AWS viennent dans un contexte où, selon les prévisions de Gartner, le marché mondial des services publics cloud devrait augmenter de 17,3 % en 2019 pour atteindre 206,2 milliards de $, comparativement à 175,8 milliards de $ en 2018 source (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-12-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-17-percent-in-2019) ; et Statista affirme que 80 % des entreprises sont à la fois en train de lancer des applications ou d'expérimenter AWS en tant que plateforme cloud préférée source (https://www.statista.com/statistics/511467/worldwide-survey-public-coud-services-running-application/).

D'autres annonces d'adhésion de membres à AnyNet Federation devraient bientôt suivre. Pour les coordonnées de contact, envoyez un e-mail à info@anynetfederation.com ou visitez www.anynetfederation.com.

