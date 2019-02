La ministre de la Justice annonce les nominations d'un juge et d'une juge de paix magistrat de la Cour du Québec





QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce la nomination de M. Éric Côté à titre de juge de la Cour du Québec et de Mme Sonia Cyr à titre de juge de paix magistrat de la Cour du Québec à compter d'aujourd'hui.

M. Éric Côté est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 1998 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2002, il exerçait sa profession à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales. M. Côté exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec à Saint?Jérôme.

Mme Sonia Cyr est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1994 et a exercé sa profession en cabinet privé. Elle exercera principalement ses fonctions à New Carlisle ou à Percé.

