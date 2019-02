/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la campagne de participation et de mobilisation du budget participatif dans Mercier-Ouest/





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - M. Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en compagnie de Mmes Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe et responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie au comité exécutif, et Karine Boivin Roy, conseillère de Louis-Riel, convie les représentants des médias au lancement de la campagne de participation et de mobilisation du budget participatif dans Mercier-Ouest, une première dans l'arrondissement. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve innove en étant le premier arrondissement sur l'île de Montréal à offrir un exercice de budget participatif de l'idéation à la réalisation à ses résidents.

Date : Le jeudi 28 février 2019



Heure : 17 h à 19 h (partie protocolaire à 17 h 30)



Lieu : Mairie d'arrondissement

6854, rue Sherbrooke Est

(métro Langelier)

