Anciens Combattants Canada accepte maintenant les propositions au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille de 2019

Financement annuel disponible pour les organismes ayant une idée novatrice qui améliorera le bien?être des vétérans et de leur famille

OTTAWA, le 28 févr. 2019 /CNW/ - La recherche et l'innovation sont essentielles pour veiller à l'amélioration du bien-être des vétérans et de leur famille. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille soutient des initiatives et des projets novateurs au moyen de subventions et de contributions à des organismes privés, publics ou universitaires pour leur permettre de mener des recherches et de mettre en oeuvre des initiatives et des projets qui soutiennent le bien-être des vétérans et de leur famille.

Aujourd'hui, Anciens Combattants Canada a lancé le deuxième appel de demandes au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Les organismes sont invités à faire part de leurs idées novatrices et à présenter leurs demandes en ligne le plus tôt possible. La date limite pour présenter une demande pour l'année 2019 est le 31 mars 2019.

En 2018, le Fonds a soutenu 21 initiatives qui contribueront au bien-être des vétérans et de leur famille. Ces initiatives touchaient plusieurs domaines différents, notamment l'itinérance chez les vétérans, la transition de la vie militaire, la réadaptation physique et la santé mentale. La liste complète des récipiendaires et leurs projets est ici.

Pour en savoir plus sur le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, consultez veterans.gc.ca/FBVF.

« Nous encourageons les nombreux organismes qui souhaitent faire part de leurs idées à présenter une demande au titre de ce fonds. Nous voulons que vous fassiez partie d'une communauté en pleine croissance qui se mobilise pour améliorer la qualité de vie des vétérans et de leur famille. Ensemble, nous créons une gamme plus large de services qui permettent aux vétérans et à leur famille d'avoir accès à davantage de soutien contribuant à leur bien-être général. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre des Anciens Combattants

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fait partie des nouvelles mesures de soutien et avantages annoncés dans le budget de 2017 qui ont pour objectif d'améliorer le bien?être des vétérans et de leur famille.

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 12 millions de dollars dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

a annoncé un investissement de 12 millions de dollars dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Anciens Combattants Canada versera 3 millions de dollars en subventions et contributions en 2019-2020.

En juin 2018, tout le financement avait été versé et 21 projets dans l'ensemble du Canada ont reçu une aide financière parmi les 155 demandes soumises.

ont reçu une aide financière parmi les 155 demandes soumises. La date limite pour présenter une demande pour 2019 est le 31 mars 2019.

Les organismes retenus seront avisés d'ici le printemps 2019.

