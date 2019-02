Les médias sociaux voient à nouveau leur cote de popularité augmenter auprès des adultes québécois





QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les réseaux sociaux continuent de gagner en popularité au Québec et ce, pour toutes les tranches d'âges de la population, alors qu'en 2018, 83 % des adultes québécois ont utilisé au moins un réseau social dans le cadre de leur utilisation personnelle d'Internet, soit une hausse de 16 points de pourcentage comparativement à 2016 selon les données du fascicule L'usage des médias sociaux au Québec de l'enquête NETendances 2018 du CEFRIO.

Les jeunes adultes sont significativement plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux, avec une proportion d'utilisateurs qui atteint 98 % chez les 18 à 24 ans, 94 % chez les 25 à 34 ans, et 96 % chez les 35 à 44 ans. Cela dit, les pourcentages sont en progression chez tous les groupes d'âge avec, en tête, les adultes âgés de 55 à 64 ans, pour lesquels le taux d'utilisation a grimpé de 26 points de pourcentage entre 2016 et 2018, passant de 52 % à 78 %.

L'usage quotidien est lui aussi en hausse, alors que 65 % des adultes québécois se sont connectés au moins une fois par jour aux réseaux sociaux, ce qui représente une progression de 13 points de pourcentage comparativement à 2016.

« Près de la moitié des adultes québécois (45 %) peut être qualifié d'utilisateurs fréquents des réseaux sociaux, puisqu'ils s'y connectent plusieurs fois par jour. Cela dit, plus les adultes québécois avancent en âge, moins ils sont enclins à se connecter plusieurs fois par jour à ces réseaux », indique Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing au CEFRIO.

Facebook et YouTube toujours les plus populaires

Facebook et YouTube étaient en 2018 les deux réseaux sociaux les plus populaires auprès des adultes québécois, avec des taux d'utilisation respectifs de 70 % et 64 %. Ils étaient suivis de loin par Instagram, qui a tout de même vu sa popularité augmenter de façon notable, passant de 15 % en 2016 à 24 % en 2018.

Facebook et YouTube sont également plus populaires chez les adultes âgés de 18 à 44 ans, tandis qu'Instagram intéresse plus particulièrement les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans (62 %), tout comme Snapchat (69 %) et Twitter (23 %). LinkedIn, lui, est plus populaire auprès des adultes de 35 à 44 ans (29 %). Enfin, il est intéressant de noter que 79 % des adultes québécois comptant au foyer des enfants de 12 ans et moins sont des utilisateurs de YouTube.

Les réseaux sociaux utilisés pour suivre l'actualité ou les nouvelles

C'est près de huit adultes québécois utilisateurs des réseaux sociaux sur dix (79 %) qui ont suivi l'actualité ou les nouvelles sur ces plateformes en 2018.

De tous les groupes d'âge, les utilisateurs des réseaux sociaux âgés de 18 à 24 ans ont été relativement plus nombreux (95 %) en 2018 à utiliser ces plateformes pour y suivre l'actualité ou les nouvelles. Ceux âgés de 25 à 34 ans les suivent de près avec 89 % qui y font cette action.

Parmi les autres usages, on peut noter que 44 % des adultes québécois utilisateurs de réseaux sociaux y ont acheté ou vendu des produits, 35 % les ont utilisés afin de demander des des recommandations de produits ou de services, et 30 % les ont utilisés dans le cadre d'une recherche d'emploi.

Interagir avec les entreprises par le biais des réseaux sociaux

En 2018, c'est près d'un adulte québécois utilisateur de réseaux sociaux sur trois (32 %) qui a publié au moins un commentaire positif ou négatif à propos d'une marque ou d'une entreprise. Les adultes québécois utilisateurs de réseaux sociaux de 18 à 24 ans ont été relativement plus nombreux à interagir avec les entreprises sur ces plateformes (47 % ont envoyé des messages privés, 36 % ont interagi avec des agents virtuels).

À noter également, plus de la moitié des adultes québécois utilisateurs des réseaux sociaux (56 %) ont cliqué sur une publication commanditée ou une annonce publicitaire lors de l'usage de ces plateformes.

Les réseaux sociaux utilisés pour communiquer avec famille et amis

Ce sont les services de messagerie instantanée ou intégrée qui ont été le mode de communication le plus prisé (87 %) par les adultes québécois cherchant à communiquer avec leur famille et leurs amis par le biais des réseaux sociaux - devant le fait de commenter les publications d'amis (78 %), ou encore de faire paraître directement une publication sur leur « mur » (67 %).

De l'ensemble des adultes québécois utilisateurs des réseaux sociaux, ce sont les femmes (60 %) et les adultes âgés de 18 à 34 ans (72 %) qui ont été les plus nombreux à utiliser fréquemment la messagerie instantanée afin de communiquer avec leur famille et leurs amis sur les réseaux sociaux.

