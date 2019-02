DURES VÉRITÉS + FAUSSES NOUVELLES - Une formation intensive pour les partisans de la démocratie et les défenseurs de la liberté de presse





OTTAWA, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Le Comité canadien pour la liberté de la presse et l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton invitent les journalistes, les décideurs et tous ceux qui se préoccupent de la démocratie citoyenne à une formation intensive sur les élections fédérales de 2019.

Cet atelier d'une journée, qui se tiendra dans l'atrium Richcraft de l'Université Carleton, sera caractérisé par des discussions franches et une collaboration opportune.

La journée commencera avec Craig Silverman, rédacteur chez BuzzFeed, et une séance d'information de première ligne sur le monde des fausses nouvelles et de la désinformation en ligne.

Nous verrons ensuite ce que 2019 nous réserve d'après des universitaires, des sondeurs et de fins observateurs du paysage politique et numérique.

Nous aurons l'occasion d'entendre Fergus Bell, de Pop Up News, qui nous expliquera comment les organes d'information de partout dans le monde collaborent pour lutter contre la désinformation.

Puis, Rosemary Barton, de la CBC, nous parlera de la façon dont nous pouvons nous préparer à la campagne qui approche à grands pas.

Lors d'une ronde de discussion éclair, des dirigeants de salles de nouvelles discuteront de stratégies et de solutions :

Susan Delacourt, The Toronto Star

Mike De Souza, National Observer

Murad Hemmadi, The Logic

Michelle Richardson, Ottawa Citizen

Lindsay Sample, The Discourse

Les billets pour cette journée sont vendus sur Eventbrite, au coût de 20 $ (admission générale) ou de 10 $ (étudiants).

30 mars

Atrium Richcraft

De 9 h à 15 h

Le Comité canadien pour la liberté de la presse fonctionne sous l'égide de la Commission canadienne pour l'UNESCO et est commandité par l'Association des banquiers canadiens.

SOURCE Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale

