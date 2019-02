Corporation Financière M.R. ouvre un nouveau bureau à Laval





À la suite d'un nouveau partenariat stratégique avec SFL Gestion de Patrimoine, Corporation Financière M.R. ouvre un nouveau bureau à Laval.

Corporation Financière M.R. a récemment annoncé l'ouverture d'un nouvel emplacement à Laval à la suite de son nouveau partenariat stratégique avec SFL Gestion de Patrimoine. Situé au 3400, rue Jean Bérault, ce nouveau bureau renforce la présence du cabinet financier au Québec et offre un endroit unique pour la promotion, le soutien et le développement des produits et des services financiers de l'entreprise. Les cofondateurs et associés Émilie Rousseau et Alexandre Moïse se réjouissent de cette nouvelle étape dans leur quête de succès commun.

Ce nouveau bureau est situé à proximité de certaines des plus grandes entreprises financières de la province. Cet emplacement donne accès à un très grand potentiel de développement dans la région et s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise.

En tant qu'entreprise québécoise spécialisée dans le secteur des services financiers, Corporation Financière M.R. mentionne que l'ouverture du bureau de Laval est un second pas vers l'excellence et constitue une étape logique dans son renforcement. Ce nouveau bureau permet à Corporation Financière M.R. d'être à la fois proche de sa clientèle existante, mais aussi de ses autres clients, qui se situent dans la grande région métropolitaine de Montréal.

En plus de ce nouveau bureau, Corporation Financière M.R. est fière d'annoncer la remise à neuf de ses bureaux de Westmount. La rénovation de l'espace servira à refléter l'engagement et la croissance de l'entreprise en tant que référence dans le secteur des services financiers pour particuliers et pour petites et moyennes entreprises.

Corporation Financière M.R.

Le cabinet Corporation Financière M.R. a été cofondé par les associés Émilie Rousseau et Alexandre Moïse dans le but d'offrir des services financiers adaptés aux besoins des particuliers, des petites et moyennes entreprises.

Proposant une gamme complète de produits et services financiers, l'entreprise se démarque par son engagement auprès de ses clients et par son accompagnement unique et personnalisé. L'expertise et la qualité de ses services font de Corporation Financière M.R. un chef de file parmi les sociétés de gestion.

