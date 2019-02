Innord signe une lettre d'intention avec Rocklink GmbH pour un maximum de 100 tonnes de rebus d'aimants en provenance d'Europe





MONTRÉAL, 28 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga inc. (« GéoMégA » ou la « Société ») (TSX?V : GMA) a le plaisir d'annoncer que Innord Inc. (« Innord »), une filiale privée contrôlée par GéoMéga, a signé une lettre d'intention non contraignante avec Rocklink GmbH, une société allemande de recyclage de terres rares, de cobalt et de métaux accessoires, en vue d'acquérir jusqu'à 100 tonnes par an de matières pour l'extraction et le raffinage d'oxydes de terres rares avec sa technologie propriétaire ISR. L'accord sera en vigueur pour une durée minimale de deux ans à compter de la date d'effet de l'accord définitif, alors que la quantité peut être augmentée jusqu'à 200 tonnes par an à la suite d'un accord mutuel entre les parties.

À la suite de l'annonce de la sécurisation de matière en provenance des États-Unis (voir communiqué de presse du 25 octobre 2018), cette lettre d'intention vient plus que doubler l'offre potentielle annuelle de matière et ouvre la porte du marché européen pour Innord. La Société continuera à sécuriser un approvisionnement supplémentaire avec comme objectif de sécuriser plus de 50% de la capacité de traitement annuelle visée (500 tonnes par an).

« Innord est ravi de commencer à travailler avec Rocklink, un chef de file dans l'achat, le recyclage et le commerce de terres rares, de cobalt et d'autres métaux à partir de résidus de production et de rebus en fin de vie. Leur réseau étendu et leur connaissance du marché, en particulier en Europe, sont incomparables. Les deux sociétés poursuivent les mêmes objectifs, à savoir accroître le recyclage des métaux rares en proposant des solutions durables et respectueuses de l'environnement qui permettront aux entreprises productrices de réaliser des économies. Nous pensons que le recyclage des aimants en fin de vie devient un élément central du secteur des aimants permanents. L'approche de recyclage de Rocklink et la technologie de traitement des ISR d'Innord donneront l'exemple en matière de recyclage des aimants permanents en dehors de la Chine. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de GéoMégA et Innord.



À propos de GéoMégA ( www.geomega.ca )

GéoMégA est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux au Québec. GéoMégA s'engage à respecter les normes de l'industrie minière canadienne et se distinguer par son ingénierie innovante, l'engagement des parties prenantes et son dévouement à la transformation locale. GéoMégA est propriétaire de la carbonatite de terres rares de Montviel et poursuit le développement durable du raffinage des terres rares grâce à la technologie ISR d'Innord. GéoMégA détiens plus de 17,8M actions et plus de 20% de Kintavar Exploration inc. qui avance le projet de cuivre stratiforme Mitchi au Québec.

À propos d'Innord inc.

Innord est une filiale privée de GéoMégA détenue par GéoMégA à 96.1%. Le but d'Innord est de développer et d'optimiser le procédé exclusif de séparation d'ETR ? « ISR ». Innord se concentre sur la mise à l'échelle de sa technologie via le traitement de sources secondaires enrichies en terres rares (recyclage des déchets de produits en fin de vie et des déchets de fabrication), puis sur l'application de la technologie aux sources primaires provenant des opérations de minage.

À propos de Rocklink GmbH ( www.rocklink.de/en )

Rocklink est un spécialiste au niveau de l'approvisionnement, de la séparation et du recyclage des terres rares, du cobalt, du tungstène et du molybdène issus de processus de production et d'appareils en fin de vie. Avec des centres de traitement en Allemagne, Rocklink est en mesure de fournir une solution unique comprenant le transport, le stockage intermédiaire des déchets, la conformité transfrontalière des déchets, la séparation mécanique automatisée et le traitement thermique et chimique des déchets complexes et dangereux.

Pour plus d'informations, contactez :

Kiril Mugerman

Président et Chef de la direction

Ressources GéoMégA Inc.

450-641-5119 ext. 5653

kmugerman@geomega.ca

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris la commercialisation des technologies mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l'exercice terminé le 31 mai 2018, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.





