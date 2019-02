Huawei présente les nouveaux membres de la famille de périphériques de stockage 100 % flash OceanStor Dorado





Une efficacité et des performances de stockage pour entreprise adaptés aux scénarios d'application les plus exigeants

BARCELONE, Espagne, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Au cours du MWC19, Huawei a lancé le système de stockage 100 % flash d'entrée de gamme OceanStor Dorado3000 V3 et les périphériques de stockage 100 % flash milieu et haut de gamme OceanStor Dorado NVMe, qui offrent des performances exceptionnelles, des fonctionnalités complètes pour les entreprises et une grande efficacité. Ces systèmes de stockage répondent aux exigences des bases de données, des infrastructures de bureau virtuel (VDI), des infrastructures de serveur virtuel (VSI) et d'autres scénarios, permettant ainsi aux centres de données des clients des secteurs de la finance, de la fabrication et des télécommunications d'entrer dans l'ère du 100 % flash.

Il est essentiel pour les entreprises d'assurer la pérennité de leur infrastructure en adoptant un stockage 100 % flash qui répond à leurs besoins en constante évolution. Depuis le lancement en 2016 de la série de stockage 100 % flash OceanStor Dorado V3, les périphériques de stockage 100 % flash de Huawei ont été très bien reçus par le marché. Selon les statistiques de Gartner pour le troisième trimestre 2018[1], Huawei a enregistré le plus important taux de croissance de chiffre d'affaires du marché mondial des périphériques 100 % flash. Les périphériques de stockage 100 % flash milieu et haut de gamme OceanStor Dorado V3 de Huawei (y compris les OceanStor Dorado5000 V3, OceanStor Dorado6000 V3 et OceanStor Dorado18000 V3) sont les premiers de l'industrie à prendre totalement en charge l'architecture NVMe. Cette dernière permet une communication plus rapide entre les disques SSD et le système hôte et réduit sensiblement les temps de latence, garantissant ainsi aux clients des services de données de qualité. Périphérique de stockage 100 % flash le plus rapide du marché, l'OceanStor Dorado milieu et haut de gamme affiche la meilleure latence de tout le secteur : 0,3 milliseconde.

L'OceanStor Dorado3000 V3 qui vient d'être lancé aujourd'hui utilise la technologie d'avant-garde FlashLink® afin de garantir des performances stables, même pendant les heures de pointe. La puce d'interface multiprotocole intelligente prend en charge les protocoles front-end FC et 100GE de 32 Gbit/s à l'avant-garde de l'industrie, tandis que le contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) intelligent de Huawei gère les processeurs, la mémoire et les autres composants de manière unifiée pour réduire le temps de récupération après défaillance, faisant passer celui-ci de deux heures à dix minutes.

Doté de fonctionnalités pour entreprise complètes, l'OceanStor Dorado3000 V3 utilise une répartition globale de l'usure et les technologies de répartition de l'usure brevetées de Huawei pour assurer la fiabilité à toute épreuve des SSD. Sa technologie innovante RAID-TP tolère les défaillances simultanées de trois disques SSD. La solution active-active sans passerelle garantit une disponibilité de 99,9999 %. En outre, la solution de gestion des données convergées (Converged Data Management, CDM) permet une récupération après sinistre (Disaster Recovery, DR) et une sauvegarde sans passerelle dans le cloud, ainsi qu'une restauration des services dans le cloud à la minute près. La haute disponibilité du service est assurée par plusieurs technologies de protection de la fiabilité.

L'OceanStor Dorado3000 V3 utilise également des technologies de compression et de déduplication en ligne à la pointe de l'industrie pour réduire les coûts de consommation d'énergie, de refroidissement, de gestion et de maintenance, réduisant ainsi le total des coûts d'exploitation de 65 %. Cela permet aux clients de réduire considérablement leurs coûts lors du déploiement de périphériques à grande échelle.

De plus, l'OceanStor Dorado3000 V3 est compatible avec plus de 300 périphériques de stockage grand public et avec 98 % de l'infrastructure informatique du secteur, sans qu'il soit nécessaire de modifier les services existants. Il aide à réaliser une mise à niveau en douceur, simplifie les opérations et la maintenance, et accélère la transformation des centres de données.

William Dong, directeur du service du marketing et des ventes de solutions pour les centres de données des entreprises pour Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « Huawei cumule 17 ans d'expérience en recherche et développement dans le domaine des technologies de stockage. Nous avons mis à profit cette vaste expérience pour développer l'OceanStor Dorado3000 V3 d'entrée de gamme, qui permet aux entreprises de bénéficier d'une plateforme 100 % flash à un prix d'entrée bas sans pour autant sacrifier les performances ni l'évolutivité. Nous avons tiré parti du stockage 100 % flash pour aider nos clients de secteurs variés à se doter de capacités de stockage de données efficaces et nous continuerons d'innover pour répondre à leurs besoins de stockage qui ne cessent d'augmenter. »

Source 1 : Gartner, Market Share, External Storage Systems, All Countries, 3Q 2018 Update

