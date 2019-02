/R E P R I S E -- Avis de convocation média - Journée internationale des maladies rares 2019/





Inauguration d'une clinique pour des maladies génétiques en présence des ministres Pierre Fitzgibbon et Danielle McCann

MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des maladies rares, le Dr Tarik Möröy, président et directeur scientifique de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), invite les représentants des médias à l'inauguration de la nouvelle clinique de dyslipidémies génétiques de l'IRCM.

L'événement se déroulera en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi que de représentants du milieu de la recherche et de la santé. Plusieurs patients seront également présents, dont deux témoigneront afin de partager leur réalité avec une maladie rare.

La clinique de dyslipidémies génétiques est une initiative du Centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte de l'IRCM. Lancé en 2016, ce centre d'excellence vise à prendre en charge des patients adultes vivant avec une maladie rare et à effectuer des protocoles de recherche.

Faits saillants



Une maladie rare est une maladie qui touche moins de 1 personne sur 2000.

Une maladie orpheline est une maladie rare pour laquelle aucun traitement efficace n'existe à ce jour.

Environ 8000 maladies rares ont été répertoriées.

Au Québec, plus de 500 000 personnes vivent avec une maladie rare (2,5 millions au Canada ).

Date : jeudi 28 février 2019



Heure : 18 h



Lieu : Institut de recherches cliniques de Montréal

110, avenue des Pins Ouest

Montréal (Québec) H2W 1R7

