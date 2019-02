/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La coop fédérée, pour une agriculture compétitive et prospère/





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Au Centre des congrès de Québec, le 28 février prochain, se tiendra la 97e assemblée générale annuelle de la Coop fédérée pendant laquelle elle dévoilera ses résultats financiers et exposera sa stratégie de positionnement dans un marché en mutation.

Les représentants des médias sont cordialement invités à une rencontre de presse qui aura lieu le 28 février à midi dans la salle 202. Le président, M. Ghislain Gervais, et le chef de la direction, M. Gaétan Desroches s'adresseront aux médias et partenaires présents.

Seront également disponibles pour des entrevues, le vice-président exécutif de la Division agricole, Sollio Agriculture, M. Sébastien Léveillé, M. Réjean Nadeau, président et chef de la direction d'Olymel s.e.c., la Division viandes de La Coop fédérée, le vice-président exécutif de la Division détail et chef de la direction de Groupe BMR, M. Pascal Houle et le chef des finances de La Coop fédérée, M. Paul Noiseux.

La Coop fédérée est le 1er groupe agroalimentaire au Québec et la seule coopérative agricole pancanadienne. Employeur important du Québec, elle représente plus de 120 000 membres et emploie plus de 14 000 personnes à travers ses trois divisions : la Division agricole, Olymel S.E.C. et Groupe BMR. http://web.lacoop.coop/

Aide-mémoire





Date : Jeudi 28 février 2019 Heure : 12 h Lieu : Centre des congrès, 1000 boulevard René-Lévesque Est, Québec, G1R5T8 Salle : 202

