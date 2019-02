Dominic Porporino nommé président d'UPS Canada





MISSISSAUGA ON, le 28 févr. 2019 /CNW/ - UPS (NYSE:UPS) a annoncé aujourd'hui la nomination de Dominic Porporino au poste de président d'UPS Canada. Natif de Montréal, monsieur Porporino devient le deuxième président d'UPS originaire du Canada, et retourne au bercail après avoir oeuvré à Bruxelles à titre de vice-président aux activités opérationnelles au siège social européen de l'entreprise. UPS Canada célèbre aujourd'hui son 44e anniversaire et monsieur Porporino devient son 9e président.

« UPS Canada est bien positionnée pour assurer la croissance continue de ses activités, souligne monsieur Porporino. J'attends avec impatience de collaborer avec nos employés dévoués alors que nous continuons d'investir dans notre réseau et notre infrastructure afin d'offrir un service de qualité supérieure à nos clients, tant au pays qu'ailleurs dans le monde. »

UPS Canada a investi dans l'expansion de son parc de véhicules et de ses activités partout au pays. En 2018, l'entreprise a injecté 500 millions de dollars dans ses activités canadiennes, notamment dans l'expansion de ses installations et dans des améliorations sur le plan technologique. L'agrandissement du centre de Montréal et la construction de nouvelles installations à Caledon permettront de répondre à la demande croissante des clients commerciaux et résidentiels. De plus, dans le cadre de l'engagement d'UPS à l'égard de la durabilité et de ses investissements, des véhicules de livraison fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) ont été ajoutés au parc de véhicules à carburant de remplacement d'UPS Canada.

Monsieur Porporino a amorcé sa carrière chez UPS en 1989 en tant que manutentionnaire avant de devenir livreur. Comme bon nombre d'employés chez UPS, monsieur Porporino a, au cours de ses 28 années de service, gravi les échelons, occupant divers postes à Montréal, Vancouver et Toronto, dont : superviseur sur la route, directeur des activités de chargement, directeur du centre d'activités aériennes, directeur des activités internationales du centre de distribution, directeur de centre et directeur principal des activités opérationnelles.

En 2011, monsieur Porporino a accepté une affectation spéciale à la coordination du projet d'expansion de l'entreprise dans les provinces de l'Atlantique et, en 2013, a fait ses débuts à titre de vice-président aux activités opérationnelles d'UPS Canada. Puis, en avril 2017, monsieur Porporino a été promu à son poste au sein des activités opérationnelles en Europe, à Bruxelles, en Belgique.

