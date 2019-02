/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement du Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018/





QUÉBEC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde, dévoilera les grandes lignes du Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018 Évaluer pour que ça compte vraiment.

DATE Le 28 février 2019



HEURE 10 h



ENDROIT Cercle de la Garnison Salon des Présidents 97, rue Saint-Louis Québec

SOURCE Conseil supérieur de l'Education

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 07:00 et diffusé par :