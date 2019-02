La nouvelle couleur rouge passion et la collection reine de coeur de série limitée agrémente toute cuisine d'un style unique





KitchenAid a le regard tourné vers un nouveau siècle de créations culinaires

TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Cette année, KitchenAid célèbre 100 ans de créations culinaires et aujourd'hui, la marque lance sa couleur unique rouge passion et sa collection Reine de coeur de série limitée. Au cours des six derniers mois, KitchenAid a rendu hommage à son passé avec des produits de couleur bleu brumeux, rappelant l'une des toutes premières couleurs du batteur sur socle. À partir d'aujourd'hui, avec le lancement de la nouvelle couleur rouge passion, ainsi que la collection de série limitée Reine de coeur, la marque a les yeux tournés vers l'avenir pour continuer à célébrer l'innovation, l'originalité et la créativité qui inspireront un nouveau siècle de créations.

La nouvelle couleur rouge passion sera disponible pour la cuisinière de style commercial en série limitée ainsi que pour la collection Reine de coeur des 100 ans de série limitée qui comprend des appareils de comptoir. Au fil du temps, plusieurs variations de rouge ont été ajoutées à la palette de couleurs KitchenAid, symbolisant la confiance et la puissance dans la cuisine. Avec la nouvelle couleur rouge passion, la marque dévoile un rouge pur, élégant et authentique, symbolisant les 100 ans de KitchenAid.

« KitchenAid célèbre l'avenir de la marque avec une collection reflétant l'amour et la passion créative des amateurs de cuisine », affirme Jacqueline Probert, Chef de marque - électroménagers de comptoir, KitchenAid Canada. « Au cours des 100 dernières années, KitchenAid est demeurée une marque iconique, car nous créons des produits qui répondent aux désirs des créateurs culinaires. La collection de série limitée Reine de coeur en rouge passion vise à inspirer la créativité dans la cuisine pour le siècle à venir. »

La nouvelle collection incarne l'énergie, la puissance et la passion commune pour créer des possibilités culinaires illimitées et représente l'engagement de la marque à soutenir les créateurs ayant inspiré KitchenAid depuis 1919. Ornée de caractéristiques uniques et festives, elle rend hommage à l'adoration des créateurs passionnés depuis son commencement.

Les produits suivants de la collection de série limitée Reine de coeur de couleur rouge passion seront disponibles sur KitchenAid.ca le 1er avril 2019 et chez certains détaillants en mai 2019 :

Le batteur sur socle Reine de coeur de série limitée comprend des détails festifs uniques des 100 ans et est doté d'un couvercle de prise personnalisé pour accessoires en chrome et une capacité substantielle de 5 pintes (4,7 L) idéale pour les repas familiaux de tous les jours.

Le mélangeur à main à 2 vitesses Reine de coeur de série limitée comprend des détails festifs uniques des 100 ans et une poignée ergonomique pour un contrôle et une bonne prise lors du mélange.

Le mini robot de 3,5 tasses Reine de coeur de série limitée comprend des détails festifs uniques des 100 ans, fonctionne à l'aide d'une seule touche et comprend un range-cordon intégré et un bec verseur.

Le batteur à main à 7 vitesses Reine de coeur de série limitée comprend des détails festifs uniques des 100 ans, un moteur silencieux puissant, un fouet en acier inoxydable et le Turbo Beatertm

La bouilloire de 1,5 L Reine de coeur de série limitée comprend des détails festifs uniques des 100 ans et est dotée d'une capacité de 1,5 L et d'une construction à parois doubles.

Le grille-pain à 2 fentes Reine de coeur de série limitée comprend des détails festifs uniques des 100 ans, et est doté de longues fentes afin de réduire le temps de préparation et de griller une variété de pains sans devoir ajuster leur taille au préalable.

Une cuisinière de style commercial de couleur rouge passion sera également disponible chez certains détaillants à partir de juillet.

Cuisinière de style commercial disponible en 30", 36" et 48" dans les modèles au gaz et bicombustible. Découvrez de nouveaux niveaux de contrôle et de précision avec cette cuisinière connectée qui offre la surveillance à distance et les recettes sauvegardées.

Depuis 100 ans, KitchenAid encourage la créativité dans la cuisine, transformant cette dernière en un lieu de joie et d'inspiration. En étudiant les besoins des créateurs, la marque continue de développer des produits qui repoussent les limites des conventions culinaires. Pendant le siècle à venir, KitchenAid s'engage à continuer de créer des électroménagers conçus pour les créateurs tout en unissant les gens du monde entier.

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est basée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations. Aujourd'hui, la marque KitchenAid offre pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut tout, des appareils de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, réfrigérateurs, fouets et celliers. Pour en savoir plus, visitez KitchenAid.ca ou joignez-vous à nous sur Facebook.com/KitchenAidCanada et Instagram.com/KitchenAid_CA.

Le PDSF se réfère aux prix de détail suggérés par le fabricant. Les marchands déterminent à leur discrétion les prix de vente et ceux annoncés.

