Air Canada renouvelle son partenariat stratégique avec American Express, qui participera au nouveau programme de fidélisation d'Air Canada





De nouvelles cartes American Express haut de gamme seront lancées dans le cadre du nouveau programme de fidélisation d'Air Canada en 2020.

L'entente sur 10 ans assurera la continuité de l'offre pour les clients communs.

Les deux entreprises étendront et renforceront leur partenariat dans les marchés des consommateurs, et des petites et grandes entreprises.

MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada et American Express ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu des ententes en vue de renouveler et d'élargir le partenariat qui permettra à la société de services financiers de participer au nouveau programme de fidélisation d'Air Canada dont le lancement est prévu en 2020. Les ententes, conclues pour une durée de dix ans, portent sur la création de nouvelles cartes de paiement comarquées, la participation au programme de récompenses Points-privilèges d'American Express et l'élargissement de la coopération commerciale entre les deux sociétés.

« Nous sommes ravis de renouveler la relation de longue date qu'Air Canada entretient avec American Express et de réaffirmer notre position de partenaire aérien canadien de comarque exclusif, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Amex est un chef de file mondial en matière de paiement des primes, et ces ententes appuieront la création de nouveaux produits de classe mondiale pour le programme de fidélisation d'Air Canada, le plus important de l'industrie, qui sera lancé en 2020. »

Les deux sociétés collaboreront plus étroitement dans des domaines stratégiques tels que l'expérience client haut de gamme, l'intégration numérique, l'analyse des membres et les possibilités graduelles de partenariat. Les modalités des ententes procurent à Air Canada d'importants avantages sur le plan des revenus et de l'amélioration des coûts, notamment un paiement unique à la signature, et le partenariat permettra à American Express de continuer à étendre son leadership dans le paysage des cartes haut de gamme.

« Nous sommes enchantés de développer la nature de notre partenariat avec Air Canada et nous avons hâte, en 2020, de lancer une gamme de nouvelles cartes pour les consommateurs et pour les entreprises, qui regroupe les spécificités de nos deux marques pour offrir une valeur sans compromis », a ajouté Rob McClean, président et chef de la direction de la Banque AMEX du Canada, et président-directeur général d'Amex Canada Inc.

Les clients du programme de récompenses Points-privilèges au Canada et aux États-Unis pourront transférer leurs points au nouveau programme de fidélisation d'Air Canada lorsqu'il sera lancé. Les titulaires de la carte Aéroplan American Express deviendront membres du nouveau programme de fidélisation d'Air Canada en 2020, et tous leurs milles seront convertis en points à raison d'un pour un. Entre-temps, les membres peuvent continuer d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan et de profiter des avantages habituels offerts aux titulaires de carte.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision d'événements ou de résultats à venir. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des résultats préliminaires, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « préliminaires », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses. Par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, comme celles décrites dans le présent communiqué, ils sont donc soumis à de grands risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes ou de l'incertitude qui caractérise le secteur. À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de l'action de divers facteurs, comme les facteurs dont il est fait mention dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com et ceux mentionnés à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion annuel d'Air Canada pour l'exercice 2018. Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils sont censés avoir été formulés) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

