/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Allocution de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, à l'occasion du Midi de la mairesse organisé par la CCIRS/

LONGUEUIL, QC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités au Midi de la mairesse organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS). La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, dressera un portrait des divers projets en cours à la Ville et présentera la vision de son administration quant à la consolidation du rôle de Longueuil comme grande ville québécoise. Cet événement se tiendra :

le jeudi 28 février 2019, à 11 h 30,

au Club de Golf Parcours du Cerf

situé au 2500, boulevard Fernand-Lafontaine, à Longueuil.

La mairesse sera disponible pour des entrevues individuelles à la suite de son allocution.

Veuillez confirmer votre présence au 450 463-7270 ou par courriel au communications@longueuil.quebec.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 426?000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

