L'action de VSBLTY Groupe Technologies Corp. sera échangée à compter d'aujourd'hui sous le symbole « VSBY »





Cette société de technologie est à la pointe de l'alliance entre marketing et sécurité

PHILADELPHIA, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (la « société » ou « VSBLTY ») (CSE : VSBY), une grande entreprise de logiciel et de technologie de vente au détail proposant au public des mesures via l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur, sera échangée en bourse aujourd'hui dès l'ouverture du marché. Les actions ordinaires de VSBLTY seront cotées à la Bourse des valeurs canadiennes (la « BVC ») sous le symbole « VSBY ».

Cette annonce a été faite par le PDG de VSBLTY, Jay Hutton : « Nous sommes très heureux d'annoncer le début des échanges aujourd'hui, et toute notre équipe est impatiente de réaliser notre projet pour atteindre nos objectifs commerciaux cette année et au-delà. L'utilisation créative par VSBLTY de l'analytique et de l'intelligence artificielle développe et transforme la technologie pour changer radicalement la manière dont les secteurs de la vente au détail, des divertissements et des transports communiquent avec leurs clients et les visiteurs. »

VSBLTY est à la pointe avec des écrans numériques innovants dotés de solutions de reconnaissance faciale et de reconnaissance d'objets qui permettent aujourd'hui d'allier des contenus interactifs ciblés et la collecte de données en temps réel. Les applications de marketing et de sécurité sont sensiblement améliorées grâce aux données cloud ou d'informatique Edge en temps réel qui mesurent les données démographiques et offrent des messages personnalisés. VSBLTY FacialAnalyticstm permet une mesure des sentiments et une analytique de reconnaissance faciale qui peut, en quelques millisecondes, identifier les personnes lorsqu'elles sont seules ou dans une foule.

Temps forts récents de VSBLTY

Au début de ce mois, VSBLTY a annoncé le lancement de son nouveau logiciel Edge faisant appel à la plateforme OpenVINOtm d'Intel en tant que boîte à outils. Grâce à l'informatique Edge de la société, tous ses services de vision par ordinateur n'ont plus besoin d'envoyer des informations vers le cloud via Internet ou un réseau, ce qui permet de placer l'ensemble du traitement et toutes les complexités de l'apprentissage automatique au niveau d'un ordinateur sur site avec une échelle incroyable et une plus grande précision.

Pour élargir sa portée mondiale, VSBLTY a récemment conclu deux partenariats internationaux avec Atlas International, qui a son siège à Milan (Italie) , et Onyx-Cognivas Pty, qui a son siège à Johannesburg (Afrique du Sud). Atlas International est un fournisseur de services complets de solutions innovantes qui se spécialise dans l'intégration de l'entreprise et de la technologie pour toute une série de canaux. Onyx-Cognivas dispose de brevets uniques pour la signalétique numérique transparente qui offre une transparence à 100 % à la demande, ainsi que de l'analytique vidéo.

En février, la société a fait la démonstration de deux produits inédits à l'occasion du salon ISE à Amsterdam , le plus grand salon de l'intégration AV et de systèmes. Elle y a présenté un mur vidéo pour ascenseur, le « miroir magique » Gateway de LU-VE Group, conçu pour les hôtels, les immeubles de bureaux et les bâtiments résidentiels, qui transmet des photos, des vidéos et des publicités ainsi que des informations concernant le bâtiment et des annonces. La technologie d'écran tactile permet également aux personnes qui empruntent l'ascenseur de communiquer avec l'extérieur via Internet. Le deuxième produit présenté par VSBLTY a été une armoire de vente au détail, idéale pour la promotion de produits. Une vidéo présentée sur des écrans de différentes tailles montrent les utilisations et les avantages du produit, en plus d'informer les clients, ce qui permet de réduire la dépendance au personnel de service. Cette unité peut également être utilisée pour des promotions dans les magasins.

Pour le compte du conseil d'administration de VSBLTY Groupe Technologies Corp.

Jay Hutton

PDG et directeur

À propos de VSBLTY (www.vsblty.net)

Avec son siège à Philadelphie, VSBLTY (CSE : VSBY) est le leader mondial dans le Proactive Digital Displaytm, qui transforme les espaces de vente au détail et les espaces publics, ainsi que les réseaux médias géodépendants avec un logiciel SaaS de mesure du public et de sécurité qui fait appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

