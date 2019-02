Cinq nouvelles expériences canadiennes distinctives qui reflètent la diversité des aventures offertes d'un océan à l'autre





VANCOUVER, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Destination Canada, l'organisme national de marketing touristique du Canada, a le plaisir d'annoncer l'ajout de cinq membres à la collection pancanadienne d'expériences canadiennes distinctives.

Les expériences canadiennes distinctives sont une collection de plus de 200 expériences de voyage uniques, triées sur le volet, qui donnent aux voyageurs étrangers un aperçu de ce que le Canada et les Canadiens ont de mieux à offrir.

Que l'on veuille parcourir les routes de l'arrière-pays et les forêts tropicales anciennes de l'île de Vancouver en Jeep ou rencontrer les communautés historiques de Terre-Neuve-et-Labrador, les cinq nouveaux membres provenant d'un bout à l'autre du pays reflètent la diversité des aventures extraordinaires offertes dans tout le Canada.

Voici les cinq nouveaux membres :

« Les nouveaux ajouts à la collection d'expériences canadiennes distinctives offrent aux voyageurs la chance de vivre des expériences sans pareilles ailleurs dans le monde, allant d'aventures hors route à des expériences culinaires alléchantes, en passant par l'observation de nos plus remarquables phénomènes naturels, a affirmé la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly. Il ne faut pas sous-estimer le rôle prépondérant que joue le tourisme dans l'essor de l'économie de chaque collectivité au pays. En effet, Destination Canada estime qu'en 2018, le secteur canadien du tourisme a contribué pour 102,5 milliards de dollars à l'économie. »

Les 13 organismes provinciaux et territoriaux de marketing touristique au Canada travaillent en étroite collaboration avec Destination Canada pour veiller à ce que les expériences les plus extraordinaires du pays soient incluses au programme des expériences canadiennes distinctives.

Les cinq nouvelles expériences canadiennes distinctives ont été choisies parce qu'elles permettent de découvrir de façon on ne peut plus authentique les populations chaleureuses du Canada, ses merveilles naturelles, ainsi que la diversité et la richesse de sa culture.

« Notre collection d'expériences canadiennes distinctives a quelque chose de spécial à offrir à tous les types de voyageurs, affirme David F. Goldstein, président-directeur général de Destination Canada. Plus que des expériences à ne pas manquer, elles sont conçues pour être des aventures inoubliables qui ne manqueront pas de transformer les visiteurs qui viennent au Canada et de les inspirer à envisager de nouvelles façons d'explorer notre pays. »

