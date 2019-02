Allégement fiscal nécessaire pour le développement des entrepreneurs et stimuler l'économie: Institut C.D. Howe





TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - La compétitivité des entreprises canadiennes est encombrée par des politiques fiscales qui discriminent et pénalisent les entreprises à la recherche de capitaux propres pour alimenter leur croissance, selon un nouveau rapport de l'Institut C.D. Howe.

Dans « Entrepreneurial Finance and Economic Growth: A Canadian Overview », l'auteur, Pierre Lortie, examine la dynamique des marchés boursiers et de l'investissement privé canadiens et leur efficacité à fournir un accès au financement pour les petites et moyennes entreprises innovantes à forte croissance.

« Étant donné le rôle complémentaire joué par le marché des actions et celui de l'investissement privé, » indique Lortie, « les gouvernements doivent envisager des politiques qui les soutiennent et ne créent pas un obstacle à la croissance lorsque les entreprises canadiennes deviennent publiques ».

Le rapport note qu'en 2009-2010, le Canada se classait au neuvième rang de l'indice de compétitivité mondial; en 2018, il était tombé à la douzième place. Cette tendance pourrait être inversée grâce à un accès plus facile aux fonds propres pour aider les entreprises à se développer.

Le rapport recommande:

L'adoption d'une mesure fiscale semblable à la U.S. Small Business Jobs Act de 2010, qui prévoit une exonération totale de l'imposition fédérale des gains en capital réalisés sur la vente d'actions de certaines petites entreprises.

Lisez l'étude complet:

L'Institut C. D. Howe est un institut de recherche indépendant à but non lucratif dont la mission est d'élever le niveau de vie en favorisant l'adoption de politiques publiques saines sur le plan économique. L'Institut est une source indispensable de savoir en matière de politiques au Canada; il se distingue par sa recherche non partisane, fondée sur des preuves et revue systématiquement par un groupe d'experts. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme le plus influent centre de recherche au Canada.

