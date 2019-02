La marque mondiale d'ingrédients NZMP détermine les 5 premières tendances des consommateurs pour 2019





NZMP

1. Bien-être digestif

2. Les collations, un repas à part entière

3. Généralisation de l'éthique

4. Bien-être total

5. Consommation aventureuse

Les données de quelques-uns des plus grands fournisseurs* mondiaux de recherche en produits alimentaires et nutrition ont été analysées par NZMP, qui a déterminé ses cinq principales tendances pour les fabricants de produits alimentaires et de boissons à travers le monde. NZMP, marque mondiale d'ingrédients de Fonterra, espère que ces informations aideront ses clients du monde entier dans le cadre de leur développement de produits et de leur positionnement.

Alex Turnbull, directeur du marketing chez NZMP, explique que les tendances contribuent à façonner le marché mondial des biens de consommation courante, NZMP s'inscrivant en tête dans la réponse aux tendances sur tous ses marchés.

« Au niveau macro, ces tendances sont motivées par une démographie mondiale changeante, une urbanisation rapide et une richesse croissante. NZMP aide ses clients à répondre aux besoins changeants des consommateurs, en faisant preuve de pertinence et de perspicacité à grande échelle. Grâce à une gamme d'ingrédients à base de produits laitiers à grande portée, ainsi qu'à une richesse d'expertise globale en matière de produits laitiers qui guide le monde, NZMP joue un rôle actif dans la progression de ces tendances », a déclaré Alex.

Bien-être digestif

New Nutrition Business et Mintel indiquent que la sensibilisation croissante des individus à l'égard de la science du microbiome, ainsi que de la manière dont elle peut affecter la santé globale et le bien-être, transforme la manière dont les consommateurs appréhendent l'alimentation. Par conséquent, on constate une demande dominante croissante en faveur de produits qui se focalisent sur le bien-être digestif.

James Dekker, responsable du programme de NZMP, division nutrition et santé, affirme qu'un régime qui contribue à la santé intestinale est susceptible de présenter plusieurs avantages.

« Plusieurs années de recherche ont été menées sur les probiotiques et leur rôle dans le maintien de bonnes bactéries intestinales. Par le passé, l'effet des probiotiques sur le microbiome intestinal s'intéressait exclusivement au confort et au bien-être digestif. En effet, les probiotiques de produits laitiers sont convoités et bien connus pour soutenir l'immunité. Plus récemment, nous avons constaté que les probiotiques étaient susceptibles de jouer un rôle bénéfique dans des domaines tels que la cognition, la lutte contre l'inflammation et la santé métabolique. Ils sont désormais généralisés dans le cadre de produits sportifs et de mode de vie actif pour les adultes », a déclaré James.

D'après New Nutrition Business, les yaourts se démarquent chez les consommateurs comme l'un des trois « meilleurs aliments » pour la santé digestive, aux côtés des fruits et des légumes.

Les collations, un repas à part entière

Les recherches de NZMP1 démontrent que les collations occupent une part de 40 % de la consommation de produits alimentaires et boissons dans divers marchés, et deviennent actuellement une occasion de repas bien établi à part entière. À l'heure où les solutions de collations sont de plus en plus accessibles et courantes, la demande en produits alimentaires et boissons de qualité en matière de collations évolue également.

D'après Roshena De Leon, directeur de NZMP Global Insights : « La tendance des collations évolue, et il n'existe aucune limite au développement de nouveaux produits. Innova rapporte que les options de collations saines enregistrent la croissance la plus rapide en termes de développement de nouveaux produits depuis 5 ans, et que les consommateurs s'attendent à payer un supplément pour des collations saines/fonctionnelles », a déclaré Roshena.

Généralisation de l'éthique

L'intérêt des consommateurs pour l'approvisionnement éthique et la durabilité se poursuit, et évolue désormais pour s'étendre à l'ensemble de la chaîne logistique.

D'après Globaldata, 41 % des consommateurs recherchent des logos éthiques et durables lorsqu'ils font leurs achats, 38 % sont prêts à payer un supplément pour des matériaux durables, et 30 % sont prêts à payer pour les revendications de responsabilité sociale telles que « élevé en pâturages » et « sans cruauté ».

Lara Phillips, responsable de la valeur durable, affirme que la préoccupation du consommateur à l'égard de la durabilité l'incitera à rechercher des produits à la fois « sain pour la planète » et « sain pour lui-même ».

« Les agriculteurs de Nouvelle-Zélande sont leaders mondiaux dans de nombreux aspects de la filière laitière durable, avec une productivité élevée, un élevage en pâturage toute l'année, et une faible utilisation d'aliments complémentaires. Par conséquent, nos produits laitiers enregistrent la plus faible empreinte carbone au monde, ainsi que les taux les plus élevés d'alimentation à l'herbe.

« Plusieurs clients de NZMP tirent parti de l'icône mondiale de pâturage en Nouvelle-Zélande de NZMP, qui donne confiance aux consommateurs dans la chaîne logistique ainsi que dans les origines de leur produit. Nous sommes impatients de travailler avec un plus grand nombre de clients afin de contribuer à concrétiser leur histoire de durabilité », a déclaré Lara.

Bien-être total

Les consommateurs se préoccupent de plus en plus de leur santé générale, évoluant de la santé uniquement physique à la santé de l'ensemble du corps, de l'esprit et au bien-être émotionnel. Par conséquent, le positionnement de produits dans des démographies telles que l'âge ou le sexe uniquement deviendra moins pertinent à l'heure où prend place le positionnement basé sur le mode de vie.

« En phase avec cette tendance, nous nous attendons à voir davantage d'opportunités de collaboration entre des catégories a priori déconnectées ou indépendantes, par exemple les aliments et les gadgets, les vêtements et les boissons, les conservateurs et les formulations. Il existera également davantage d'opportunités de vente et de promotion croisées, qui seront liées par un objectif commun consistant à aider les consommateurs à atteindre un bien-être total », a déclaré Roshena De Leon.

Consommation aventureuse

Les lancements suivis par Mintel indiquent une augmentation de 39 % des lancements de produits alimentaires et de boissons incluant la « découverte » d'un message clé sur l'emballage en 2017 et 2018. Innova indique que « le fait de susciter la curiosité des consommateurs en incluant un élément de surprise » est un moyen d'activer cette tendance.

D'après Roshena : « Les nouvelles expériences dans le cadre de la consommation de produits alimentaires et de boissons demeurent importantes. Les consommateurs accorderont de l'importance à l'authenticité de ces expériences par rapport aux produits génériques, et prêteront davantage attention aux offres uniques et différenciées présentant une qualité supérieure. Par ailleurs, la glocalisation des produits alimentaires qui a débuté il y a plusieurs années bénéficiera d'une impulsion, et nous assisterons au lancement d'un plus grand nombre de produits alimentaires ethniques, y compris des options de produits laitiers ethniques. »

Contactez NZMP dans votre région ici.

Consulter l'infographique des tendances 2019 de NZMP ici.

*Sources :

Globaldata Sustainability & Ethics, 2018 (Globaldata, Durabilité et éthique, 2018)

Globaldata, Consumer Survey Q3, 2018 (Globaldata, sondage des consommateurs T3 2018)

Nielsen, The Power of Snacking, 2018 (Nielsen, Le pouvoir des collations, 2018)

Mintel Global New Products Database (Base de données mondiales des nouveaux produits de Mintel)

Innova, Trends 2019 (Innova, Tendances 2019)

New Nutrition Business, 10 Key Trends in food, nutrition and health, 2018/2019 (New Nutrition Business, 10 tendances clés en matière d'alimentation, de nutrition et de santé, 2018/2019)

Mintel, Total Wellbeing, 2018 (Mintel, Bien-être total, 2018)

Fonterra Sustainability Report, 2018 (Rapport de durabilité de Fonterra, 2018)

Plusieurs courtes entrevues vidéo d'actualité sont disponibles au téléchargement via dropbox ici.

1 NZMP Demand Spaces Research in Malaysia, Indonesia, US, China, Nigeria, Saudi Arabia and Brazil, 2018 (Recherche de NZMP sur les domaines de demande en Malaisie, en Indonésie, aux États-Unis, en Chine, au Nigeria, en Arabie saoudite et au Brésil, 2018)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 05:45 et diffusé par :