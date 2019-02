Sécurité dans l'opérations des grues : Les grutiers invitent le ministre du travail à rendre public le rapport du comité indépendant





MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que le Comité indépendant sur la sécurité du métier de grutier dépose son rapport au ministre du Travail aujourd'hui, les grutiers affiliés au local 791G encouragent le ministre à rendre ce rapport public sans délai, de même que les mémoires qui l'accompagnent.

Depuis l'annonce de la création de ce comité en juillet 2018, les grutiers attendent impatiemment ses conclusions qui doivent confirmer l'importance que le nouveau gouvernement accorde à la sécurité des chantiers et des citoyens.

Rappelons que l'ancien gouvernement avait modifié les règles d'accession au métier de grutier et à la conduite de camion-flèche en diminuant les exigences de formation pour ces activités. À la suite de vastes contestations, le gouvernement a créé un Comité indépendant sur l'aspect sécuritaire du métier, lequel a tenu des consultations publiques entre le 17 et le 19 décembre 2018. Le rapport de ces consultations doit être rendu public au moment choisi par le ministre du Travail.

Le local 791G, qui représente l'ensemble des grutiers, s'oppose à ces modifications réglementaires depuis plusieurs années. Parmi les efforts pour conscientiser les élus, le syndicat a multiplié les représentations auprès des différents acteurs, décideurs et instances gouvernementales afin de signifier ses préoccupations et ses solutions.

Pour assurer la sécurité des travailleurs et du public, le local 791G des grutiers invite le ministre du Travail, M. Jean Boulet, à prendre connaissance de ce rapport indépendant sans délai et, par souci de transparence, à le rendre public ainsi que tous les mémoires et témoignages qui ont été déposés.

SOURCE L'Union des opérateurs grutiers, Local 791G

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 05:30 et diffusé par :