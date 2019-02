Les objectifs contradictoires des parents : épargner en vue de la retraite et soutenir les enfants adultes - Sondage RBC





Les parents québécois sont heureux de soutenir leurs enfants, mais leur retraite s'en trouve-t-elle compromise ?

MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Les Québécois consacrent à leurs enfants adultes des fonds dont ils pourraient avoir besoin pour financer leur retraite, selon le Sondage RBC sur les finances familiales 2019.

Au Québec, la grande majorité (94 %) des parents d'enfants de 18 à 35 ans indiquent avoir offert à ceux-ci une certaine aide financière, et 41 % d'entre eux déclarent continuer de soutenir leurs enfants de 30 à 35 ans. Bon nombre de ces parents (92 %) sont heureux de pouvoir offrir ce soutien, mais le cinquième d'entre eux admettent qu'ils s'inquiètent des répercussions sur leurs économies pour la retraite (22 %) et craignent de devoir repousser leurs plans de retraite (21 %).

« Les familles québécoises trouvent naturel d'accorder la priorité aux enfants. Or, il importe également de tenir compte de ses besoins financiers, indique Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. Les parents ont intérêt à prendre le temps de réfléchir à leur situation financière globale et à trouver des moyens réalistes de fournir une aide à leurs enfants sans nuire à leur propre avenir. »

« Ils peuvent en profiter pour parler avec franchise de besoins financiers, de plans et d'attentes avec leurs enfants, ajoute Mme Felx. À long terme, tout le monde sortira gagnant d'une discussion ouverte sur l'équilibre entre objectifs de retraite des parents et besoins financiers des enfants. »

La majorité des parents de la province estiment que leurs enfants essaient de devenir indépendants sur le plan financier (80 %), mais que les jeunes adultes ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts dans le contexte actuel (74 %), et le tiers d'entre eux (33 %) affirment que leurs enfants ont du mal à se débrouiller seuls financièrement.

En moyenne, les Québécois qui soutiennent leurs enfants de 18 à 35 ans estiment leur aide à 3 986 $ par année (comparativement à 5 623 $ à l'échelle canadienne). Ce montant ne semble pas décroître alors que les enfants vieillissent : ceux de 30 à 35 ans reçoivent en moyenne 3 901 $ par année (contre 3 729 $ à l'échelle nationale). Les parents québécois disent financer les éléments suivants, dans une certaine mesure, depuis que leurs enfants sont majeurs :

Études (71 %)

Frais de subsistance, y compris l'hypothèque, le loyer et les factures de câble (59 %)

Factures de téléphone cellulaire (46 %)

« Toute dépense supplémentaire peut avoir une incidence sur le revenu de retraite, et cette incidence croît à l'approche de la retraite, souligne Mme Felx. De nos jours, d'innombrables ressources (en ligne et en personne) peuvent aider à concilier l'épargne-retraite et la gestion des frais courants. Obtenir des conseils financiers afin d'établir un plan permettant à la fois d'épargner et d'assumer les dépenses courantes constituerait un bon début. »

Conclusions à l'échelle nationale et régionale

Sondage RBC sur les finances

familiales 2019 :

Parents d'enfants de 18 à

35 ans Qc CAN. C.-B. Alb. Man. / Sask. Ont. Prov. de l'Atl. Montant annuel moyen du

soutien financier des parents à

leurs enfants adultes (de

18 à 35 ans) 3 986 $ 5 623 $ 6 818 $ 4 977 $ 4 806 $ 6 694 $ 3 941 $ J'ai déjà aidé mes enfants,

depuis qu'ils ont atteint 18 ans, à

payer (en partie ou en totalité)

les éléments qui suivent... 94 % 96 % 95 % 97 % 97 % 97 % 100 % ?... leurs études ... 71 % 69 % 60 % 65 % 66 % 72 % 63 % ?... leurs frais de subsistance ... 59 % 65 % 73 % 66 % 63 % 66 % 74 % ?... leurs factures de

téléphone cellulaire ... 46 % 58 % 58 % 57 % 57 % 63 % 68 % J'aide actuellement mes enfants

âgés de 18 ans ou plus à payer

(en partie ou en totalité)

certaines choses. 68 % 76 % 81 % 77 % 68 % 79 % 81 % Mes enfants essaient de devenir

indépendants sur le plan

financier. 80 % 85 % 80 % 90 % 90 % 88 % 87 % Mes enfants ont du mal à devenir

indépendants sur le plan

financier. 33 % 53 % 62 % 59 % 55 % 59 % 57 % Je suis convaincu qu'il est très

difficile aujourd'hui de joindre les

deux bouts quand on est un

jeune adulte qui commence dans

la vie. 74 % 86 % 94 % 87 % 88 % 88 % 90 % Je suis inquiet des répercussions

que soutenir mes enfants adultes

peut avoir sur mon épargne-retraite. 22 % 36 % 44 % 37 % 47 % 41 % 30 % L'aide financière que j'ai donnée

à mes enfants a fait en sorte/fera

en sorte de repousser mes plans

de retraite. 21 % 33 % 43 % 33 % 43 % 35 % 30 % Je suis heureux de pouvoir soutenir mes enfants adultes. 92 % 88 % 89 % 87 % 92 % 87 % 81 % Montant annuel moyen du

soutien financier des parents à

leurs enfants adultes (de

30 à 35 ans) 3 901 $ 3 729 $ 5 279 $ 2 668 $ 767 $ 4 135 $ 2 334 $

Sondage RBC sur les finances familiales 2019

Commandé par RBC, le sondage a été mené par Léger du 26 octobre au 9 novembre 2018 dans le cadre d'un sondage national en ligne auprès de 1 004 répondants canadiens, qui comprennent des parents (de 36 ans ou plus) dont des enfants sont des milléniaux (de 18 à 35 ans) et des milléniaux (de 18 à 35 ans). Les résultats sont considérés comme exacts à ± 2,2 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

Conseils sur la retraite et solutions de placement et d'épargne de RBC

Les sections du nouveau site Planification de la retraite à RBC (« J'épargne et je planifie », « J'approche de la retraite » et « Je suis déjà à la retraite ») correspondent aux trois étapes de préparation et de vie à la retraite. Le site offre des conseils financiers et non financiers, notamment sur le bon moment pour prendre sa retraite et pour commencer à toucher les prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, ainsi que sur la façon de s'assurer un revenu de retraite stable. MonConseiller , pour sa part, est un service en ligne exclusif à RBC qui permet aux clients de communiquer par voie numérique et en temps réel avec des conseillers, dont des planificateurs financiers, pour consulter et réviser un tableau de bord dynamique présentant leur épargne et leurs objectifs de placement et pour établir des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. RBC offre également TrouvÉpargne NOMI , un outil qui analyse les dépenses du client de façon proactive afin de repérer des fonds excédentaires, qu'il met automatiquement de côté. Depuis son lancement en octobre 2017, il a aidé les Canadiens à épargner plus de 60 millions de dollars ; les clients qui l'utilisent ont épargné en moyenne 150 $ par mois. De plus, cet outil est maintenant offert aux titulaires de compte conjoint, de sorte que les clients sont encore plus nombreux à accroître automatiquement leur épargne.

