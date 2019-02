L'IE Foundation annonce le programme de bourses Kistefos pour jeunes leaders talentueux





Des fonds de bourses de deux millions d'euros vont aider les jeunes innovateurs de Norvège et d'Afrique

MADRID, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- L'IE Foundation se réjouit d'annoncer que Kistefos AS, grâce à la générosité de son propriétaire Christen Sveaas, a engagé plus de deux millions d'euros pour créer le programme de bourses Kistefos pour jeunes leaders talentueux de l'IE. Ce programme permettra à de jeunes talents de Norvège et d'Afrique qui ont une vision pour les affaires et l'innovation d'étudier à l'IE University.

Pendant quatre ans, le programme accordera 46 bourses au total à des candidats de Norvège, d'Afrique du Sud, du Libéria, et d'Ethiopie. Les Fellowships pour talents émérites norvégiens offriront deux bourses pour des études de premier cycle et 20 bourses pour des masters pré-expérience et les Fellowships pour talents émérites d'Afrique offriront 24 bourses pour des masters pré-expérience aux candidats. Toutes les bourses couvriront jusqu'à 100 % des frais de scolarité, y compris les dépenses courantes et les frais de voyage pour les programmes de master.

Les candidats aux bourses doivent faire preuve d'excellence sur le plan universitaire et personnel, de solides capacités de leadership, d'un esprit entrepreneurial, et d'un engagement à exercer un impact dans leur pays natal à la fin de leurs études.

Avec ce don récent et la création du programme de bourses Kistefos pour jeunes leaders talentueux pour les études du premier cycle et du master à l'IE University, Kistefos AS continue de soutenir de jeunes talents, spécifiquement dans le pays de la société, la Norvège, et sur le continent africain. Au cours des dix dernières années, la société d'investissement a établi des programmes axés sur le service public en coordination avec d'autres établissements universitaires, tels que le Kistefos Public Service Fellowship à la Harvard Kennedy School et la bourse Kistefos St. Gallen Masterclass. Dans le cadre de ce partenariat avec l'IE University, Kistefos AS poursuit sa tradition qui est d'aider les jeunes talents à faire une différence, en appuyant maintenant la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'innovateurs.

« Pour l'IE Foundation, ce don majeur témoigne à la fois de la générosité de l'entrepreneur et philanthrope norvégien M. Sveaas et du désir de l'IE de faire en sorte que tous les étudiants aient accès à une expérience universitaire transformatrice qui les aidera à forger leurs propres parcours et à changer les choses pour les améliorer », a déclaré Santiago Iñiguez, président de l'IE University.

Au cours des cinq dernières années, l'IE a accordé environ 15 millions d'euros de bourses chaque année à plus de 6 000 étudiants au total dans plus de 150 pays. Le programme de bourses « Talents sans frontières » de l'IE, auquel le programme de bourses Kistefos pour jeunes leaders talentueux est le plus récent donateur, a pour objectif de fournir une large gamme de bourses et de subventions à des particuliers de milieux culturels et socio-économiques divers.

« Les jeunes africains deviendront bientôt les leaders de demain et, dans les années à venir, aucune autre région du monde n'aura autant besoin d'éducation en management pour stimuler une croissance économique et une innovation soutenues », a ajouté Christen Sveaas. « Ces bourses aideront les étudiants d'Ethiopie, du Libéria et d'Afrique du Sud à développer les compétences en technologie, affaires et développement qui leur permettront d'exercer un impact significatif dans leur pays à la fin de leurs études. »

« Le fonds de bourses vise à attirer les étudiants norvégiens qui présentent un fort potentiel mais ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour pouvoir étudier à l'étranger. Ces bourses ont pour but de développer des leaders socialement responsables qui innoveront et feront progresser le secteur des affaires de Norvège par le biais d'initiatives entrepreneuriales innovantes », a commenté Bengt A. Rem, PDG de Kistefos AS.

À propos de l'IE University

L'IE University offre un écosystème d'apprentissage basé sur la technologie pour les leaders qui font une différence dans le monde via l'innovation, une vision globale, un esprit entrepreneurial et une approche fondée sur les sciences humaines. Le corps professoral de l'IE regroupe plus de 500 professeurs qui enseignent des programmes de licence et de master, des doctorats et une formation de cadres supérieurs à des étudiants de 131 pays.

À propos de Kistefos AS

Kistefos est une société d'investissement privée appartenant à part entière à Christen Sveaas, dont le portefeuille englobe des sociétés norvégiennes et étrangères dans les segments offshore, du transport, des services financiers, des télécommunications, de l'immobilier et des investissements financiers.

