Openbravo : la croissance du nombre de souscriptions retail dépasse les attentes, grâce à Openbravo Cloud





BARCELONE, Espagne, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Openbravo, l'éditeur mondial de plate-forme omnicanale 100 % Cloud pour un retail agile et innovant, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Openbravo a connu un élan commercial exceptionnel en 2018 avec une croissance annuelle de +70% des souscriptions de logiciels pour le retail.

Forte croissance impulsée par Openbravo Cloud

Openbravo a atteint en 2018 une forte croissance dans toutes les lignes de chiffre d'affaires, menée par son principal groupe de clients, des retailers spécialisés de moyenne et grande taille, ainsi que par l'attrait que l'offre Openbravo Cloud a généré auprès des clients, nouveaux et existants.

Openbravo a confirmé d'importants nouveaux projets et renforcé ses partenariats stratégiques avec des clients clés de longue date tels que Decathlon et le Cirque du Soleil. L'année a également été très positive en termes de nouveaux clients, incluant un nouveau nom emblématique, comme Toys "R" Us, qui a choisi Openbravo pour réorganiser ses 61 magasins en Espagne et au Portugal. Le Groupe Rand en France est un autre bon exemple. Il a choisi Openbravo pour remplacer Columbus, son ancien système, dans le but d'améliorer l'expérience client dans ses 43 magasins en France, en Espagne et en Italie, pour ses marques renommées Lollipops et Balaboosté.

Intérêt croissant des grands retailers utilisant SAP

Openbravo a également détecté un intérêt croissant et fort pour sa solution de la part des grands retailers utilisant le logiciel SAP, en particulier après avoir réalisé l'intégration certifiée et officielle de Openbravo Commerce Suite avec SAP Applications. L'intégration des deux plates-formes permet aux grands retailers de continuer à utiliser SAP comme système de back-office tout en bénéficiant des avantages de la plate-forme retail d'avant-garde d'Openbravo, qui fournit des capacités omnicanales complètes, de bout en bout, mobiles et dans le cloud, pour les retailers à la recherche d'innovations plus rapide et d'une plus grande agilité commerciale.



Accélération de l'expansion internationale

L'année 2018 a également été importante pour la croissance internationale de l'entreprise avec deux nouvelles ouvertures de bureaux. D'abord en juin Openbravo a ouvert un nouveau bureau à Lille, en France, dirigé par une équipe très expérimentée venant de Cylande et de Raymark. Son objectif étant de renforcer le positionnement d'Openbravo sur le marché français et faciliter son expansion dans les pays d'Europe du Nord. De plus, en septembre Openbravo a ouvert un nouveau bureau à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, afin de soutenir la croissance de la société au Moyen-Orient et offrir un service amélioré aux clients existants dans la région, tels que Sharaf DG et Organic Foods & Café, qui utilisent déjà la solution omnicanale d'Openbravo.

"Cette excellente année 2018 consolide notre positionnement et illustre notre volonté de devenir un leader du marché des logiciels de retail. La complétude et la flexibilité de notre plate-forme omnicanale nous confèrent un avantage concurrentiel considérable par rapport aux autres éditeurs de logiciels, et grâce aux nouvelles améliorations fonctionnelles, telles que l'intégration certifiée avec SAP, nous sommes de plus en plus l'option privilégiée des grandes entreprises pour transformer leurs activités de retail. Openbravo Cloud est un élément clé pour le futur, ce qui nous permettra d'accélérer les ventes, et générer beaucoup plus de revenus et de bénéfices et maintenir une haute satisfaction de la clientèle. " a déclaré Marco de Vries, PDG d'Openbravo.

Et en 2019

En plus de tirer parti des bons résultats de 2018, un des objectif de la société cette année sera de maintenir une satisfaction exceptionnelle de ses clients et de mettre davantage l'accent sur l'accélération de la croissance afin de continuer à conquérir de nouveaux noms sur nos marchés et d'ouvrir de nouveaux bureaux pour soutenir notre positionnement commercial mondial.

À propos d'Openbravo

Openbravo est un éditeur mondial de plate-forme omnicanale pour un retail agile et innovant. Openbravo Commerce Cloud est une plate-forme omnicanale 100 % Cloud offrant des fonctionnalités omnicanales. Cette solution repose sur une plate-forme très flexible et compatible avec les appareils mobiles ce qui permet aux retailers d'innover de plus en plus vite et de gérer le changement plus efficacement.

Avec des clients dans plus de 60 pays, plus de 16 000 utilisateurs de back-office et 25 000 points de vente utilisant actuellement ses solutions, Openbravo propose la plate-forme omnicanale la plus flexible du marché. Openbravo a des bureaux en France, à Dubaï, en Inde, au Mexique et en Espagne.

Visitez www.openbravo.com/fr pour en savoir plus.

