SThree nomme un spécialiste international de premier plan comme nouveau PDG





LONDRES, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- SThree Plc, leader mondial du recrutement dans le secteur des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), a annoncé la nomination de Mark Dorman au poste de PDG. Mark Dorman remplacera l'actuel PDG, Gary Elden OBE, le lundi 18 mars 2019.

Mark Dorman possède une expérience internationale éprouvée et a contribué, en tant que cadre, au développement de la rentabilité, de la productivité et des parts de marché des entreprises où il a travaillé. Il apporte à SThree une vaste expérience dans divers secteurs d'activité, y compris de nombreuses années aux plus hauts échelons d'entreprises aux États-Unis, un marché clé pour la croissance de SThree.

Mark Dorman rejoint SThree après avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de président de l'enseignement supérieur, international et professionnel, chez McGraw Hill Education, dont il a contribué à accroître les parts de marché et à améliorer la rentabilité. Ce poste lui a également permis d'approfondir sa connaissance du secteur des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

Avant de rejoindre McGraw Hill, Mark Dorman a travaillé chez Wolters Kluwer, où il a occupé le poste de vice-président du groupe Marchés juridiques, avant de devenir PDG de Wolters Kluwer Law & Business.

Natif de Dundee, en Écosse, Mark Dorman possède la double nationalité britannique et américaine et est diplômé de la Royal Military Academy de Sandhurst, en Angleterre. Après trois ans dans le corps d'armée britannique de la Royal Military Police, il a occupé des postes de dirigeant chez LexisNexis Royaume-Uni, où il était responsable de la stratégie, puis chez Gartner Inc, où il dirigeait la gestion mondiale des produits.

Mark Dorman sera basé au siège social londonien de SThree.

James Bilefield, président de SThree Plc, a déclaré : « Les membres du Conseil et moi-même nous réjouissons de travailler avec Mark pour amener l'entreprise à l'étape suivante de croissance, de développement et de réussite. Il possède un esprit entrepreneurial et technophile, ainsi qu'une énergie et un engagement sans relâche sur les résultats qui seront cruciaux à la réalisation de notre mission de rassembler des experts qualifiés pour bâtir l'avenir. »

« Au nom du Conseil, j'aimerais remercier Gary pour sa contribution importante à SThree depuis son arrivée dans le groupe en 1990, et dans le cadre de ses fonctions de PDG depuis 2013. Il a mis sa passion, son expertise et son dévouement indéfectible au service de SThree avec brio pendant plus de trois décennies, et nous lui souhaitons tous nos voeux de réussite pour l'avenir. »

Mark Dorman a quant à lui affirmé : « C'est un moment particulièrement excitant pour rejoindre SThree. Face à la demande toujours plus forte de compétences en STIM au niveau mondial, nous avons une opportunité unique de mettre à profit les réussites acquises par SThree sous le leadership de Gary, et nous possédons l'équipe expérimentée et le portefeuille de marques fortes nécessaires pour y parvenir. Je suis impatient de travailler avec toute l'équipe afin d'apporter une valeur substantielle à l'ensemble des parties prenantes dans les prochaines années. »

Note aux éditeurs

À propos de SThree plc

SThree PLC est un leader du recrutement dans le secteur des STIM. Cotée à l'indice FTSE All-Share, SThree a son siège social à Londres et possède 43 bureaux dans 16 pays, dont 37 en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande.

SThree est spécialisée dans le placement de cadres experts en STIM. Notre focalisation sectorielle et notre vaste portée géographique nous permettent d'avoir une présence à la fois mondiale, locale et spécialisée.

SThree a annoncé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard £ en 2017, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente.

http://www.sthree.com

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/828050/Mark_Dorman.jpg )

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 02:30 et diffusé par :