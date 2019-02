Rassemblant Voiceware, Neospeech, VoiceText et rSpeak sous une marque ombrelle unifiée, ReadSpeaker consolide sa position en tant qu'acteur majeur de la synthèse vocale.





PARIS, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Après l'acquisition et l'intégration de ReadSpeaker par HOYA en juillet 2017 et reflétant son engagement dans le secteur en pleine croissance des technologies vocales, HOYA a regroupé toutes ses sociétés dans ce secteur sous la marque ReadSpeaker. ReadSpeaker englobe désormais les sociétés et marques existantes de ReadSpeaker, rSpeak, Voiceware, VoiceText et NeoSpeech. En regroupant ces technologies vocales de premier plan, ReadSpeaker dispose de la technologie, de l'expérience et des équipes nécessaires pour offrir un panel complet de solutions vocales et les meilleures voix pour répondre à tous les besoins de ses clients.

Cette combinaison unique de technologies permet aux équipes de développement de ReadSpeaker de partager des dizaines d'années d'expérience et de créer des voix de synthèse vocale de très haute qualité basées sur l'intelligence artificielle.

À présent, ReadSpeaker offre une gamme encore plus étendue de solutions vocales avec des voix de haute qualité et un support reconnu pour son excellence. La marque ReadSpeaker fait peau neuve et s'accompagne d'un site web rénové.

Grâce à l'excellente qualité de ses voix et de ses solutions, ainsi que de son équipe de spécialistes des technologies vocales, ReadSpeaker est fière d'être une «technologie vocale pionnière».

A propos de ReadSpeaker www.readspeaker.com/fr

ReadSpeaker est un spécialiste global de la synthèse vocale qui offre des dizaines de langues différentes et une variété de voix au timbre naturel. Grâce à sa propre technologie de pointe, ReadSpeaker propose des voix synthétisées parmi les plus naturelles du marché. ReadSpeaker est une filiale de la division Memory Disk (MD) de HOYA Corporation, avec des bureaux dans 15 pays et plus de 10 000 clients dans 65 pays, et des solutions logicielle en tant que service (SaaS) et des solutions sous licence. ReadSpeaker permet aux entreprises et aux organisations de répondre aux besoins de synthèse vocale pour le web, en mode serveur, pour des intégrations dans divers périphériques et applications, pour de la production vocale, ainsi que des voix personnalisées et bien plus. Avec plus de 20 ans d'expérience, l'équipe d'experts de ReadSpeaker ouvre la voie en matière de synthèse vocale. ReadSpeaker est la «technologie vocale pionnière».

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/827887/ReadSpeaker_Logo.jpg

www.readspeaker.com/fr

roy.lindemann@readspeaker.com

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 02:00 et diffusé par :