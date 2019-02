Le Musée Dr Guislain et Janssen lancent un appel mondial à candidatures pour le prix « Briser les chaînes de la stigmatisation » décerné chaque année





- Reconnaître les initiatives novatrices pour déstigmatiser la santé mentale -

GAND, Belgique, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Le Musée Dr Guislain et le laboratoire Janssen Research & Development, LLC (« Janssen ») ont annoncé aujourd'hui que les candidatures mondiales pour le prix du Dr Guislain « Briser les chaînes de la stigmatisation » peuvent dès à présent être déposées à l'adresse www.drguislainaward.org jusqu'au 14 avril 2019. Ce prix distingue une personne, un projet ou une organisation ayant apporté une contribution exceptionnelle à la lutte contre la stigmatisation liée aux maladies mentales au sein de sa communauté. Le lauréat recevra un prix de 50 000 $ qu'il devra consacrer à la poursuite de ses travaux dans ce domaine.

« La stigmatisation associée à la santé mentale demeure une problématique mondiale dans nos sociétés, d'où le besoin impératif de reconnaître les défenseurs de la santé mentale qui oeuvrent à éradiquer les perceptions négatives des personnes atteintes d'une maladie mentale », a déclaré le Frère René Stockman, président du Musée Dr Guislain. « À travers le prix " Briser les chaînes de la stigmatisation " décerné chaque année, nous sommes fiers d'honorer les contributions du Dr Guislain auprès de la communauté de la santé mentale, notamment son engagement envers l'inclusion. »

Les candidatures sont examinées et le lauréat est désigné par un comité de sélection indépendant regroupant des défenseurs internationaux et des autorités de renom dans le domaine de la santé mentale. Le lauréat du prix du Dr Guislain « Briser les chaînes de la stigmatisation » sera récompensé le 11 octobre 2019, à Gand, en Belgique.

En 2018, le prix a été décerné au Center for Victims of Torture, distingué pour ses efforts exceptionnels dans la lutte contre la stigmatisation liée aux maladies mentales, ainsi que dans la fourniture de soins et ressources psychologiques aux survivants de la torture et des traumatismes de guerre à travers le monde. Le premier centre de réadaptation des victimes de la torture et des traumatismes de guerre aux États-Unis, le Center for Victims of Torture reste l'une des plus grandes organisations internationales de ce type. En plus de 30 ans, le Center for Victims of Torture a redonné espoir à près de 36 000 survivants et changé la vie de centaines de milliers d'autres victimes.

« Chez Janssen, nous travaillons en collaboration avec d'autres personnes concernées pour aider à lutter contre la stigmatisation associée aux maladies mentales partout dans le monde », explique Husseini K. Manji, M.D., responsable mondial des questions thérapeutiques en neuroscience chez Janssen. « Le prix " Briser les chaînes de la stigmatisation " distingue et récompense les défenseurs de la santé mentale qui effectuent d'immenses progrès vers une société libre de toute stigmatisation où tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. »

Janssen est engagé de longue date à faire avancer la recherche en neurosciences, un héritage qui remonte aux travaux du Dr Paul Janssen (1926-2003). « Dr Paul » est reconnu comme l'un des médecins et chercheurs pharmaceutiques les plus brillants et passionnés du 20e siècle. Afin d'honorer son héritage, Janssen soutient la communauté de la santé mentale ainsi que divers organismes de défense et projets dans ce domaine. Ce prix est une composante importante de l'initiative « Champions of Science : Healthy Minds » lancée par Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, qui vise à encourager la collaboration entre partenaires dans les secteurs public, de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, afin d'accélérer la découverte de nouvelles solutions thérapeutiques pour les maladies et les troubles du cerveau, tout en soutenant la communauté de la santé mentale, ainsi que les organismes de défense et les projets de sensibilisation dans ce domaine.

À propos du prix du Dr Guislain « Briser les chaînes de la stigmatisation »

Les personnes, organisations ou projets du monde entier ayant apporté une contribution exceptionnelle en se consacrant à la question des soins de santé mentale ou en sensibilisant le public à ce sujet peuvent concourir* pour le prix du Dr Guislain « Briser les chaînes de la stigmatisation ». Ce prix est décerné à une ou des personnes, une organisation ou un projet qui a :

apporté une contribution exceptionnelle au domaine des soins de santé mentale au sens large, sur le plan culturel et/ou social ;

apporté une contribution réelle au recul de la stigmatisation au sujet des personnes atteintes de troubles mentaux ;

aidé à attirer l'attention sur les soins de santé mentale ;

et accompli tout cela avec passion, créativité et innovation.

Le prix du Dr Guislain « Briser les chaînes de la stigmatisation » est décerné en l'honneur du Dr Joseph Guislain (1797-1860), fervent militant de la cause des patients atteints de maladies mentales et le premier psychiatre belge à prodiguer à ces derniers un traitement fondé sur des données scientifiques. Ardent défenseur de ces patients, Dr Guislain a travaillé sans relâche pour défendre leurs droits et contribuer à améliorer leur statut social. Le prix est parrainé conjointement par le Musée Dr Guislain et Janssen, qui en assure le financement. Ces deux organisations possèdent un riche héritage et un engagement de longue date en faveur de la recherche, du traitement et de l'éducation dans le domaine des maladies mentales.

À propos du Musée Dr Guislain

Le Musée Dr Guislain a été fondé à Gand, en Belgique, en 1986. Il propose à la fois des expositions permanentes autour de l'histoire de la psychiatrie, des oeuvres d'art brut, ainsi qu'une série d'expositions thématiques temporaires. Le musée possède une collection riche et variée de photographies sur le thème de la psychiatrie, deux siècles d'archives complètes et détaillées et une vaste bibliothèque consacrée à l'histoire de la psychiatrie. La mission globale du musée est d'éduquer le public et de corriger les malentendus et préjugés associés aux maladies mentales. Le Musée Dr Guislain attire 75 000 visiteurs chaque année.

*Les employés et les dirigeants de Johnson & Johnson, Janssen Research & Development, LLC, et de leurs sociétés affilées et filiales respectives, du Musée Dr Guislain, des agences de promotion, ainsi que les membres de leur famille proche ou de leur foyer, ne sont pas autorisés à participer au prix du Dr Guislain en qualité de présentateurs, de candidats ou de membres du jury. On entend par membre de la famille proche un parent, un frère, une soeur ou toute personne résidant dans le même foyer.

