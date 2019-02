Le Keio Plaza Hotel Tokyo organise le « Festival printanier des cerisiers en fleurs » pour célébrer l'arrivée de la saison des sakura





Le Keio Plaza Hotel Tokyo, l'un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon, situé à Shinjuku, à Tokyo, s'apprête à accueillir le « Festival printanier des cerisiers en fleurs (sakura) » avec des plats spécialement préparés par nos premiers chefs, à l'image des cerisiers en fleurs « sakura », qui seront servis dans huit des restaurants de notre hôtel, y compris nos restaurants français, italien, chinois, kaiseki, coréen et autres. Le festival se déroulera du (vendredi) 1er mars au (mardi) 30 avril 2019. Au Japon, le printemps est une saison au cours de laquelle ont lieu de nombreux événements prometteurs, tels que l'entrée en université, les remises de diplômes ou encore l'arrivée des nouveaux diplômés sur le marché du travail ; les éléments de notre menu spécial ont donc été conçus de façon à accompagner nos invités dans la célébration de ces festivités. De plus, nos restaurants accéderont volontiers aux demandes spéciales d'inclure avec les repas des boissons éblouissantes et des gâteaux spécialement préparés. Une magnifique composition florale de grande taille mettant à l'honneur les cerisiers en fleurs sera également présentée et servira d'arrière-plan idéal aux photographies commémoratives, pour le plus grand plaisir de tous. Du (samedi) 30 mars au (lundi) 15 avril 2019, une magnifique composition florale de cinq mètres de haut, inspirée des « sakura », sera présentée dans le hall principal du troisième étage.

Les cerisiers « sakura » qui fleurissent entre les mois de mars et d'avril sont la représentation la plus symbolique du printemps au Japon, devenant un attrait touristique pour de nombreux visiteurs d'outre-mer. La floraison des sakura ne durant qu'une à deux semaines, les restaurants de notre hôtel prépareront des plats à l'image des cerisiers en fleurs afin que nos clients puissent pleinement profiter de l'esprit festif de la saison florale.

À propos du Keio Plaza Hotel

Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), situé à Shinjuku, en plein centre de la capitale japonaise, Tokyo, est l'un des plus grands hôtels internationaux du Japon. Notre hôtel compte plus de 20 restaurants et bars, et accueille une vaste clientèle locale et internationale, séduite par nos installations accueillantes, notre hospitalité chaleureuse et de nos services uniques permettant de découvrir la culture japonaise, avec notamment des cérémonies du thé, ou la possibilité d'essayer des kimonos de mariage, et bien d'autres choses encore. Pour en savoir plus sur nos installations d'accueil et nos services, veuillez consulter notre site Internet, ou nous retrouver sur YouTube, Facebook ou Instagram.

